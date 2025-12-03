Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a transmis fermierilor buzoieni că serele și solariile nu vor fi impozitate, iar prevederea controversată va fi eliminată din pachetul legislativ aflat în prezent în analiza Curții Constituționale.

Anunțul a fost făcut miercuri, 3 decembrie, în cadrul unei întâlniri de lucru organizate de Direcția pentru Agricultură Județeană (DAJ) Buzău, unde agricultorii au expus principalele probleme cu care se confruntă, de la presiunea fiscală la pagubele provocate de ciori și de animalele sălbatice.

Întâlnirea a reunit fermieri din județ și reprezentanți ai ministerului, discuțiile vizând prioritățile actuale din agricultură, mecanismele de sprijin și oportunitățile de finanțare. Una dintre temele centrale a fost presupusa impozitare a serelor și solariilor, o măsură pe care producătorii au catalogat-o drept împovărătoare și lipsită de fundament.

Legumicultorul buzoian Claudiu Breazu a afirmat că includerea serelor și solariilor în baza de impozitare ar reprezenta un obstacol major pentru producători.

„În momentul de faţă ne paşte un lucru foarte greu, impozitarea serelor şi solariilor. Avem nevoie de foarte mare ajutor”, i-a transmis el ministrului.

Florin Barbu a precizat însă că o astfel de măsură nu poate fi aplicată, întrucât nu respectă cerințele prevăzute în Codul Fiscal.

Ministrul Agriculturii a explicat că, din punct de vedere constituțional, solariile deținute de persoane fizice nu pot fi încadrate în categoria construcțiilor taxabile, în lipsa unor criterii esențiale precum pereții sau acoperișul, definite conform legii.

Ministrul a mai arătat că prevederea privind impozitarea a fost introdusă inițial de Ministerul Finanțelor, însă coaliția de guvernare a decis să o elimine. Pachetul nu este încă aprobat, se află la Curtea Constituțională, iar după emiterea deciziei urmează să fie amendat.

Florin Barbu a subliniat că normele de aplicare nici nu pot fi formulate în forma actuală, întrucât 70% din bazinul legumicol funcționează pe baza certificatelor de producător, regim care nu poate fi supus unei asemenea taxări.

El a menționat că soluția va fi adoptarea unei ordonanțe care să elimine complet subiectul impozitării serelor și solariilor, insistând că acestea nu vor fi taxate atât timp cât actuala echipă se află la guvernare.

„Impozitarea serelor şi solariilor în România nu se poate face pentru că în Codul Fiscal un solar în România pe persoană fizică nu se poate calcula constituţional. Această prevedere care a fost pusă de Ministerul de Finanţe va fi scoasă, este decizie unilaterală a coaliţiei. Elementele pentru a impozita şi realiza o valoare impozabilă a unei clădiri înseamnă ca acea clădire să aibă pereţi şi acoperiş, solariile nu au. 70% din bazinul legumicol din România este pe certificat de producător. Tot ce înseamnă sere şi solarii pe lângă persoane fizice vor fi scoase, s-a discutat, vor fi scoase, nici nu s-a aprobat acest pachet, este la Curtea Constituţională iar acest pachet va fi amendat pentru că trebuie date norme de aplicare, norme de aplicare care nu pot fi date pe certificat de producător şi persoană juridică şi va fi eliminat printr-o ordonanţă acest subiect. Nu vom impozita sere şi solarii atât timp cât vom fi la guvernare”, a promis Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

O altă problemă ridicată de fermieri a vizat pagubele provocate de ciori în primele etape ale culturilor de porumb și floarea-soarelui. Agricultorul Ionel Bobocea a relatat că păsările produc pierderi majore, iar utilizarea substanțelor toxice nu reprezintă o soluție sustenabilă, întrucât afectează mediul și, în cele din urmă, sănătatea oamenilor.

„Colegii mei fermieri sunt aici, ştiu cu ce probleme ne confruntăm primăvara, după însămânţatul culturilor de floare şi porumb. Ciorile ne-au nenorocit culturile. Dăm cu fel de fel de otrăvuri şi otrava până la urmă intră în corpul nostru. Când vezi un câmp de ciori, când pleacă, pleacă cu producţie cu tot şi îţi lasă câmpul negru, vorbesc foarte serios”, a spus acesta.

În replică, ministrul Barbu a afirmat că va discuta cu ministrul Mediului și cu premierul pentru identificarea unei soluții, sugerând totodată că fermierii pot sesiza și direct Guvernul, având acest drept legal.

„Pe parte de ciori, o să am o discuţie cu doamna ministru al Mediului, asta este o decizie şi la nivel de prim-ministru (…), eu voi insista, dar puteţi insista şi dumneavoastră la domnul prim-ministru că aveţi pârghia legală să vă duceţi”, a precizat Florin Barbu.

La finalul întâlnirii, agricultorii au semnalat și problema animalelor sălbatice care produc distrugeri în culturi, solicitând un mecanism eficient de despăgubire și intervenție. Florin Barbu a promis că aceste aspecte vor fi analizate în perioada următoare, în colaborare cu instituțiile responsabile.