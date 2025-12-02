Florin Barbu a punctat că o taxă aplicată acestor tipuri de construcții ar necesita evaluări realizate de experți ANEVAR, conform legislației în vigoare. Costul ridicat al acestor rapoarte, raportat la valoarea unui solar obișnuit, ar transforma o presupusă taxă mică într-o povară considerabilă pentru micii producători.

În prezent, un raport de evaluare poate ajunge la un preț de aproximativ 1.500 de lei, în timp ce un solar obișnuit are o valoare de aproximativ 5.000 de lei. Ministrul a atras atenția că acest raport ar deveni mai scump decât întreaga construcție supusă impozitării, făcând mecanismul total nefezabil.

„Nu s-a discutat în coaliție. Dacă se discuta ceva pe agricultură în coaliție, domnul Grindeanu sigur îmi cerea un punct de vedere. Eu întreb foarte clar: cum poți calcula valoarea impozabilă la un solar, ca să poți determina impozitul? Sunt convins că nu se poate aplica”, a declarat ministrul la Antena 3.

Barbu a menționat, de asemenea, că pentru a stabili o valoare impozabilă în conformitate cu Codul fiscal, o construcție trebuie să aibă pereți și acoperiș în sensul reglementărilor legale.

În cazul solariilor, este vorba în general despre structuri ușoare, realizate din folii și elemente improvizate, care nu pot fi încadrate în categoria construcțiilor clasice, ceea ce complică și mai mult posibilitatea de a le supune impozitării.

„Orice raport de evaluare se face de un expert ANEVAR. Un raport costă în jur de 1.500 de lei, iar un solar ajunge la 5.000 de lei. Cum să pui oamenii să plătească expertiza mai scumpă decât solarul? Nu se poate realiza acest mecanism. Ca să stabilești o valoare impozabilă, o construcție trebuie să aibă pereți, acoperiș, așa e reglementat în Codul fiscal. La solarii vorbim, de cele mai multe ori, de folii, structuri ușoare, improvizate, nu de clădiri clasice”, a mai spus ministrul.

Controversa privind introducerea unei astfel de taxe vine în contextul adoptării, cu un vot covârșitor al parlamentarilor, a unei legi ce prevede impozitarea solariilor, serelor și silozurilor începând cu anul următor.

La votul final din 18 noiembrie, 253 dintre cei 387 de parlamentari prezenți, majoritatea din partidele de guvernare, au susținut măsura.

La scurt timp după adoptare, reacțiile vehemente ale micilor fermieri au determinat politicienii să se distanțeze de prevederea legislativă introdusă.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat într-o postare pe Facebook includerea acestei taxe în pachetul fiscal, considerând că nu există vreo decizie politică în acest sens la nivelul coaliției de guvernare. Acesta a considerat măsura ca fiind o abatere de la direcția agreată la nivel politic și a subliniat că partidele care susțin Guvernul nu au discutat și nu au aprobat introducerea impozitării serelor și solariilor. Liderul social-democrat a caracterizat taxa drept o intervenție nejustificată și nepotrivită, care nu aduce beneficii semnificative la nivel bugetar și care generează nemulțumiri în rândul populației.

Grindeanu a anunțat că va solicita partenerilor de coaliție inițierea urgentă a unei intervenții legislative care să elimine prevederea și să readucă legea la forma anterioară, în care serele, solariile și alte anexe gospodărești erau scutite de impozitare.

„Nu va fi nicio taxă pe sere sau solarii! Resping categoric astfel de abordări fiscale care transformă efortul legitim de a echilibra finanțele țării într-o hăituială a românilor și într-o goană de a pune taxe pe tot ce mișcă în țara asta! Nu a fost nicio discuție în Coaliție cu privire la impozitarea serelor și solariilor! Prin urmare, această taxă, strecurată pe furiș în lege, este în afara deciziei politice agreate de partidele care susțin Guvernul. Este inacceptabil pentru PSD ca ministerele care trebuie să transpună în lege deciziile Coaliției să adauge, de la ele putere, astfel de aberații, care nu fac decât să-i irite pe români, fără a rezolva nimic în plan bugetar! Astfel de abordări trebuie să înceteze! Voi solicita partenerilor din Coaliție o intervenție legislativă de urgență, prin care să revenim la forma anterioară a legii, astfel încât serele, solariile și alte asemenea anexe gospodărești să fie scutite de impozit!”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Postarea poate fi vizualizată aici.