Piețele europene au început ultima lună de tranzacționare a anului sub presiune, indicele Stoxx 600 înregistrând o scădere modestă de 0,2% luni, pe fondul unor pierderi generalizate în sectoarele-cheie și bursele majore, potrivit CNBC. Această mișcare vine după un final de noiembrie volatil, marcat de temeri legate de evaluările ridicate ale companiilor din domeniul inteligenței artificiale și de incertitudinile privind politica monetară.

Investitorii par să-și concentreze atenția asupra unei posibile reduceri a dobânzii de către Rezerva Federală a SUA, la reuniunea programată pentru 9–10 decembrie. Potrivit CME FedWatch, șansele unei scăderi de 0,25 puncte procentuale sunt estimate la aproape 87%. Banca Angliei monitorizează cu atenție aceste decizii, având în vedere impactul lor asupra curbei dobânzilor britanice, dar evită momentan angajamente ferme, dat fiind că inflația rămâne persistentă, iar consumul nu se revigorează conform așteptărilor.

Diferențele în ritmul de consum între SUA și Marea Britanie complică și mai mult politica monetară: în timp ce cheltuielile americane sunt cu 15% peste nivelul pre-pandemie, consumul britanic abia a depășit 1%, remarcă Megan Greene, membră a Comitetului de Politică Monetară.

Pe segmentul bursier, companiile din sectorul apărării au resimțit scăderi semnificative, pe fondul evoluțiilor legate de negocierile pentru pace în Ucraina. Rheinmetall a pierdut 2,2%, Renk 4,7%, iar Hensoldt aproximativ 3,1%. În schimb, minerii de metale prețioase au avut performanțe solide: Fresnillo a urcat cu 7%, susținut de aprecierea aurului la maximele ultimelor șase săptămâni, iar Anglo American și Glencore au înregistrat creșteri moderate.

Airbus a înregistrat un declin de 5,8%, după ce a fost nevoită să implementeze rapid o actualizare software pentru flota A320, ca urmare a riscului ca radiațiile solare să afecteze sistemele de control al zborului. Deși perturbările majore nu s-au materializat, reacția investitorilor a fost negativă.

În Asia, piețele au avut evoluții mixte la începutul lunii, afectate de datele PMI din China, care au indicat o contracție neașteptată a sectorului manufacturier în noiembrie. În Statele Unite, deși indicii bursieri au înregistrat scăderi, investitorii rămân optimiști, istoricul arătând că decembrie este de regulă una dintre cele mai bune luni pentru S&P 500, cu randamente medii de peste 1% începând din 1950.

Acțiunile Airbus au înregistrat luni scăderi semnificative, după ce compania a confirmat apariția unei noi probleme de calitate la o parte din aeronavele A320.

Defecțiunea afectează panourile fuselajului și a dus la întârzierea livrării unor aeronave noi, fără indicii că avioanele aflate deja în exploatare ar fi fost compromise. Airbus a anunțat că problema a fost identificată și izolată, afectând un număr limitat de panouri metalice.

Aceste perturbări au generat întârzieri semnificative în traficul aerian, afectând în special SUA, Australia și Asia, regiuni în care familia A320 asigură cea mai mare parte a zborurilor pe distanțe scurte. Airbus și-a cerut scuze atât pasagerilor, cât și companiilor aeriene, subliniind amploarea intervenției, una dintre cele mai mari directive de acest tip din istoria companiei.