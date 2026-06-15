Cutremur puternic în Filipine, magnitudine 6,6 pe scara Richter. Ce spun autorițățile

Un cutremur cu magnitudinea de 6,6 pe scara Richter a fost înregistrat luni pe insula Mindanao din sudul Filipinelor, potrivit Institutului Filipinez de Vulcanologie și Seismologie (Phivolcs).

Seismul a fost localizat în largul mării și a fost monitorizat imediat de specialiștii agenției. Datele preliminare indică o activitate tectonică semnificativă în zonă. Autoritățile au transmis că nu sunt estimate, în acest moment, pagube majore.

Cutremurul s-a produs la aproximativ 164 de kilometri sud-est de Governor Generoso, în provincia Davao Oriental. Epicentrul a fost localizat în zona marină, ceea ce a redus potențialul impact asupra uscatului.

Conform Phivolcs, adâncimea seismului a fost de 86 de kilometri, ceea ce îl încadrează într-un eveniment seismic relativ profund. Originea mișcării tectonice a fost asociată cu Groapa Filipinelor, o importantă limită geologică a regiunii.

Reprezentanții Phivolcs au transmis că nu există, în prezent, indicii privind producerea unor pagube semnificative. Poziționarea în largul mării este considerată un factor care a limitat efectele resimțite la suprafață. Specialiștii au subliniat că, în mod obișnuit, astfel de seisme cu adâncime mare au un impact redus asupra zonelor populate.

Totodată, nu sunt anticipate perturbări majore în urma acestui eveniment. Autoritățile au precizat că acest cutremur nu are legătură cu seismul puternic de magnitudine 7,8 produs pe 8 iunie în aceeași regiune. Epicentrul acelui eveniment a fost localizat la peste 250 de kilometri distanță față de cel actual.

Seismul anterior a generat distrugeri pe scară largă și pierderi de vieți omenești. Agenția de apărare civilă a raportat 65 de decese și cel puțin 36 de persoane dispărute.

Seismologii continuă să urmărească evoluția activității tectonice din regiune pentru eventuale replici. Zona rămâne una dintre cele mai active seismic la nivel global, fiind situată pe „Cercul de Foc”. Specialiștii mențin supravegherea permanentă a parametrilor geologici. În prezent, nu au fost semnalate modificări care să indice o escaladare a activității seismice.