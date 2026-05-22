Acest subiect fierbinte a fost dezbătut, vineri, în cadrul podcastului difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Dezbaterea i-a avut ca invitați pe jurnalistul Romeo Couți și pe Crina Dobre, consilier politic și o fină cunoscătoare a realităților din tabăra liberală.

Drumul ideologic pe care a ales să meargă premierul interimar Ilie Bolojan nu este deloc pe placul lui Rareș Bogdan. Contradicțiile majore dintre cei doi lideri politici au fost explicate pe larg de Crina Dobre, care a pus degetul pe rană în ceea ce privește disensiunile apărute în interiorul formațiunii politice.

„Rareș Bogdan este foarte supărat pe Ilie Bolojan. Este supărat pentru că din punctul lui de vedere, Bolojan merge spre o politică progresist- globalistă, care depășește cu mult limitele conservatorism-liberalismului cu care noi am trăit în PNL și cu care doream să mergem mai departe. Rares Bogdan ține foarte mult la câteva principii de bază ale liberalismului și ale conservatorismului.

El e mai mult conservator decât liberal. În fine, reușește cumva să le întrepătrundă. Și familia, creștinismul, asta domnul Bolojan nu neapărat atacă, dar liberalismul economic, stat minimal, toate discuțiile care se fac în legătură cu mediul de afaceri, cu IMM-urile, chiar cu țărănimea. Spun țărănimea în sensul propriu al cuvântului.

Țărănimea română, care ține țara în picioare, este motivul pentru care noi existăm, că până la urmă cu toții venim de acolo. Ăsta e un stat relativ tânăr. Noi venim din țărănimea română cu toții”, a explicat invitata emisiunii de pe canalul Hai România.

Dincolo de jocurile de culise, disputa este în acest moment una de fond, care atinge identitatea PNL. Crina Dobre este de părere că Ilie Bolojan manifestă o direcție tot mai evidentă către progresismul de tip Occidental, fapt care creează o prăpastie între conducerea liberalilor și electoratul tradiționalist al partidului.

Consilierul politic a subliniat că, în ciuda criticilor pe care Rareș Bogdan le primește uneori din spațiul public, acesta rămâne fidel unui set clar de principii naționale și economice.

„Tot ce face domnul Bolojan în momentul ăsta este să nu mai respecte aceste valori ale poporului român. Rareș, și indiferent cum îl văd alții, indiferent ce putem spune cu toții despre el, are câțiva piloni la care ține foarte mult. Țara, familia, creștinismul, IMM-urile, activitatea oamenilor în privat.

Sunt câteva lucrui la care el chiar ține. Rareș Bogdan nu este o persoană care să se lase influențată de ceea ce spun cei din jur. El are propria lui personalitate destul de puternică și lucrează în funcție de ceea ce gândește și simte el”, a conchis consultantul politic în studioul EVZ.