Joi, 16 martie, a avut loc evenimentul de lansare a noului site al FJSC, o platformă ușor de folosit, o platformă vie ce le stă acum la dispoziție viitorilor studenți, studenților și oricui este dornic să afle mai multe despre această facultate. „Aștept acest moment de trei ani de zile, de vreme bună lucrăm la această lansare a noii identități de brand a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării”, spune decanul facultății, Antonio Momoc.

„Noi la facultate încercăm permanent să facem o legătură între studenții noștri, pe care îi formăm pentru societatea de azi și societatea de mâine, și piața muncii din România. Colaborăm cu entități media, le oferim studenților stagii de practică, le oferim această experiență chiar de pe băncile facultății, sp fie pregătiți pentru ceea ce îi așteaptă, să știe ce să aibă de făcut și să fie primiți cu brațele deschise. Le mulțumesc pentru încrederea pe care ne-o acordă partenerilor noștri, fie că vorbim de oameni din publicitate, PR sau jurnalism pentru colaborare și susținere și pentru că au încredere în noi și în studenții noștri. Procesul continuă, căci ținem foarte mult să evoluăm și să le oferim studenților cele mai bune condiții de studii, cele mai performante strategii și echipamente, căci mass-media din România este într-o continuă schimbare, iar acest domeniu de activitate vine la pachet cu un număr mare de provocări”, continuă Antonio Momoc.

O nouă imagine, un brand modern

După renovarea unor numerose săli din cadrul facultății, a venit și rândul online-ului, iar reprezentanții instituției de învățământ se arată foarte mândri de rezultatele obținute. „Unul dintre aceste proiecte de modernizare a fost acesta, noua interfață a site-ului, la care am lucrat foarte mult și la care țin foarte mult. Este vorba despre o schimbare a identității de brand. Le mulțumim celor de la WOPA pentru munca lor pro bono, dar și tuturor partenerilor noștri care se încred în competențele noastre”, susține prodecanul FJSC, Dan Podaru.

„Nu sunt lucruri multe de spus, căci ceea ce promovăm azi aici, legătura dintre studenți și mediul de afaceri, ar trebui să fie o normalitate în anul 2023. De aceea am sărit în ajutorul FJSC în acest proces de modernizare, căci noi la WOPA credem în rezultatele acestei facultăți, credem în studenții de aici că au un potențial foarte mare pe piața din România”, este de părere Ionuț Datcu, CEO WOPA.

Acesta este de părere că integrarea viitorilor angajați în spațiul muncii încă de pe băncile facultății este necesară pentru un viitor benefic. „Sunteți o forță, dragi colegi! Iar asta chiar a fost o provocare pentru noi, a fost o responsabilitate, dar echipa de creativitate a reușit să creeze aceste noi imagini de brand. S-au întrebat ce înseamnă FJSC. Ei bine, FJSC înseamnă comunicare, creativitate, calități valoroase pentru societatea contemporană”, adaugă Datcu.

„Logo-ul este unul nou, atitudinea este una nouă, iar noi am încercat să menținem toate punctele de contact, tot ceea ce reprezintă Universitatea de București și Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. Am adus puțină contribuție la acest mediu. Am lucrat la acest site mai bine de șase luni de zile, am dorit să fie ceva creativ, colorat, modern, ușor de accesat, am regândit structura pentru a ajuta vizitatorul site-ului să ajungă rapid la informația dorită. În plus, am lucrat ca acest site să fie foarte ușor de utilizat și pe telefon, căci știm prea bine faptul că acum, majoritatea căutărilor pe internet se fac pe micul ecran al mobilului”, spune, Mara Stoenescu, New Business Director WOPA.

Jurnalismul în era modernă

La evenimentul de relansare a brandului FJSC s-au alăturat și jurnaliști din mari trudturi de presă din România, care au vorbit despre această meserie în contextul provocărilor actuale. „Această evoluție merită, această dezvoltare este importantă! Chiar dacă tot mai multă lume se sperie acum de forța inteligenței artificiale, jurnalismul va fi un domeniu care nu va muri niciodată, un robot nu va transmite nicicând o emoție, un sentiment uman, să facă vreodată vreo investigație, să scrie un reportaj. Iar faptul că Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării ține permanent să se dezvolte va beneficia la evoluția acestei profesii, la dezvoltarea acestei povești”, este de părere Cosmin Stan, jurnalist Pro TV.

„Treaba mea este să arăt unde presa nu funcționează și fac asta de 15 ani la Pagina de Media. Vin cu critici, am rezerve, mă mai îngrozesc câteodată, însă sunt întotdeauna optimist pentru că am încredere în ceea ce urmează. Este o meserie frumoasă despre care cred că va evolua mult în următorii ani, în bine sau în rău, asta nu știu, dar, repet, sunt optimist. Aici, suntem martorii unei schimbări de logo, de brand. Eu sunt fost absolvent al acestei facultăți, sunt mândru de asta și sunt mândru că sunt și astăzi aici pentru că am încredere în ce se întâmplă, indiferent de logo, de imagini, de brand. FJSC înseamnă întotdeauna curiozitate, creativitate, viitor”, susține Petrișor Obae, redactor-șef la Pagina de Media.