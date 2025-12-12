Renault a anunțat vineri o restructurare amplă a diviziei Mobilize, prin care închide serviciile de „car sharing” și încetinește extinderea rețelei de stații de încărcare rapidă, în contextul unei strategii de redirecționare a investițiilor către activități considerate mai profitabile.

Decizia vine într-un moment dificil pentru industria auto europeană, marcat de presiuni financiare și de nevoia unei alocări mai prudente a capitalului, potrivit Reuters.

Serviciile de „car sharing”, care presupun utilizarea în comun a unor automobile puse la dispoziție de un operator și închiriate pe perioade scurte, vor fi eliminate complet din portofoliul Mobilize.

Renault a precizat că sunt vizate inclusiv schemele Zity operate în orașe precum Milano și Madrid, precum și proiectul micro-mașinii electrice Duo. Totodată, grupul va reintegra activitățile legate de energie și date în structura principală a companiei, renunțând la abordarea separată din cadrul Mobilize.

Reorganizarea va avea și un impact asupra forței de muncă. Aproximativ 80 dintre cele circa 450 de posturi ale diviziei Mobilize Beyond Automotive vor fi eliminate, iar compania a transmis că va favoriza plecările voluntare și mutările interne, pentru a limita efectele sociale ale restructurării.

Renault a explicat, într-un comunicat, că sunt oprite acele activități care au perspective limitate de profitabilitate.

„Alte activități (…) cu perspective limitate de profitabilitate sau care nu servesc în mod direct prioritățile strategice ale grupului sunt întrerupte”, a transmis compania franceză.

Divizia Mobilize a fost creată în 2021, la inițiativa fostului director general Luca de Meo, cu scopul de a explora noi soluții de mobilitate dincolo de producția și vânzarea tradițională de automobile. Aceasta a inclus proiecte de „car sharing”, servicii de încărcare pentru vehicule electrice și gestionarea datelor utilizatorilor.

După plecarea neașteptată a lui de Meo în vara acestui an, noul director general, François Provost, a decis, în urma unei evaluări interne, să reducă semnificativ aceste ambiții.

Conducerea Renault a explicat că investițiile masive în infrastructura de încărcare rapidă nu mai sunt o prioritate, având în vedere contextul dificil al industriei și numărul mare de proiecte care necesită finanțare.

În acest sens, grupul și-a revizuit obiectivele, urmând să dezvolte doar 100 de stații de încărcare în Franța și peste 100 în Italia până la finalul lui 2026, mult sub ținta anterioară de 650 de stații la nivel european până în 2028. Proiectele planificate în Belgia și Spania au fost abandonate.