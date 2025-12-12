Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a anunțat că vineri a fost operaționalizată cea mai mare capacitate de stocare a energiei în baterii din România, un proiect care ar urma să contribuie la facturi mai mici pentru consumatori și la creșterea siguranței sistemului energetic național.

Potrivit ministrului, este vorba despre o instalație cu o putere de 200 MW și o capacitate totală de stocare de 400 MWh, realizată de compania Nova Power & Gas.

Bogdan Ivan a precizat pe pagina sa de Facebook că investiția a fost finalizată într-un interval de doar șase luni, un termen considerat foarte scurt pentru un proiect de o asemenea amploare.

Ministrul Energiei a subliniat că această capacitate permite stocarea energiei curate și relativ ieftine în perioadele de producție ridicată, pentru a fi utilizată ulterior în momentele în care cererea este mare, contribuind astfel la stabilizarea sistemului și la reducerea costurilor.

Ministrul a explicat că investitorii locali au ales să aloce resurse în proiecte de stocare deoarece acestea reprezintă cheia echilibrului energetic și a prețurilor avantajoase pe piață.

În acest context, el a menționat că, potrivit comparatorului de oferte al ANRE (POSF), există deja pe piață o ofertă de energie sub pragul de 1 leu/KWh, o situație care nu s-a mai înregistrat în ultimul an.

Bogdan Ivan a mai arătat că stocarea energiei este, în prezent, una dintre cele mai eficiente soluții pentru reducerea dezechilibrelor din sistem, pentru integrarea mai bună a energiei produse de prosumatori și pentru menținerea sub control a costurilor suportate de populație.

Tot vineri, ministrul a anunțat și demararea lucrărilor la Câmpia Turzii pentru o centrală pe gaz în ciclu combinat, cu o capacitate de 160 MW.

Această investiție ar urma să asigure producție constantă de energie, esențială pentru echilibrarea sistemului energetic.

În final, Bogdan Ivan a transmis că obiectivul autorităților este ca firmele românești din domeniul energiei să devină jucători regionali importanți, iar România să se consolideze ca pilon de stabilitate în regiune și partener strategic al Statelor Unite.

El a mulțumit antreprenorului Teofil Mureșan, grupului E-INFRA și echipelor de specialiști implicate în realizarea proiectului.