CCR a stabilit ca data de 4 februarie pentru dezbaterea sesizării depuse de președintele României, Nicușor Dan, privind Legea energiei electrice și a gazelor naturale. Actul normativ fusese retrimis Parlamentului pentru reexaminare în decembrie 2023, însă, după acest proces, legea a revenit la Curte în urma unor modificări suplimentare operate de Legislativ.

Administrația Prezidențială susține că, în timpul reexaminării, Parlamentul a introdus prevederi noi, care nu aveau legătură directă cu observațiile formulate inițial de președinte. Aceste intervenții sunt considerate de șeful statului drept o depășire a cadrului constituțional al cererii de reexaminare.

Nicușor Dan a transmis că legea a fost adoptată cu depășirea limitelor permise de procedura de reexaminare, fiind inserate soluții legislative care nu se regăseau în forma inițială analizată. Potrivit acestuia, Parlamentul putea accepta sau respinge observațiile președintelui, dar nu putea introduce opțiuni de politică publică noi.

În sesizare se arată că unele modificări nu pot fi considerate simple corelări tehnice, ci schimbări substanțiale de viziune legislativă, realizate în afara cadrului constituțional.

Printre aspectele criticate se numără condiționarea compensării financiare a energiei livrate și consumate de prosumatori de racordarea la același operator de distribuție. Această condiție este văzută ca un obstacol în accesul liber pe piața energiei.

O altă problemă semnalată este exceptarea prosumatorilor cu o putere instalată sub 900 kW de la plata dezechilibrelor din rețea, măsură considerată incompatibilă cu normele europene. De asemenea, se critică extinderea pragului de putere instalată până la 400 kW pentru compensarea cantitativă, precum și aplicarea imediată a obligațiilor de compensare și asupra contractelor aflate deja în derulare.

Președintele mai reclamă și obligarea furnizorilor de a emite facturi pentru energia regenerabilă în numele prosumatorilor, fără o clarificare clară a obligațiilor fiscale și comerciale care decurg din acest mecanism.

Administrația Prezidențială mai arată că, după reexaminarea legii, Parlamentul a introdus dispoziții suplimentare, precum posibilitatea autorităților și instituțiilor publice de a vinde energie produsă sau stocată. Totodată, a fost reintrodus pragul de 200 kW pentru prosumatorii publici care pot solicita compensare cantitativă.

Șeful statului consideră că aceste modificări nu au fost solicitate și nu se încadrează în limitele cererii de reexaminare formulate.

Legea fusese inițial trimisă la promulgare pe 25 noiembrie 2023 și viza schimbări importante în regimul juridic al prosumatorilor, inclusiv compensarea energiei produse, stocarea acesteia și extinderea excepțiilor fiscale.

Decizia CCR din 4 februarie va stabili dacă intervențiile legislative sunt constituționale sau dacă actul normativ trebuie retrimis Parlamentului pentru o nouă analiză.