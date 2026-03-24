Comisia Europeană nu va mai prezenta pe 15 aprilie propunerea legislativă prin care urma să interzică definitiv importurile de petrol din Rusia, conform agendei legislative actualizate publicate marți.

Un oficial al UE a precizat pentru agenție de presă Reuters că propunerea nu a fost anulată, ci doar amânată din cauza „evoluțiilor geopolitice actuale”, urmând să fie publicată la o dată ulterioară.

„Nu am o nouă dată de anunțat. Ceea ce vă pot asigura este că rămânem angajați să prezentăm această propunere”, a afirmat, marți dimineață, și Anna-Kaisa Itknonen, purtătoarea de cuvânt a Comisiei pentru energie, pentru Euronews.com.

Decizia vine într-un context tensionat, în care războiul din Iran provoacă penuria de petrol cea mai mare din istorie, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, și generează creșteri masive ale prețurilor globale la țiței.

Propunerea inițială urmărea eliminarea treptată completă a importurilor de petrol din Rusia până la sfârșitul anului 2027, în timp ce UE a adoptat deja o lege similară pentru gazele rusești, cu același termen limită.

Impactul imediat asupra aprovizionării fizice va fi redus, deoarece UE importa doar 1% din petrolul său din Rusia până în ultimul trimestru al anului 2025, după reducerile drastice realizate ca urmare a războiului din 2022.

Totuși, Bruxelles-ul dorește să stabilească prin lege eliminarea completă a petrolului rusesc, chiar dacă un eventual acord de pace ar determina ridicarea sancțiunilor.

Sancțiunile UE asupra petrolului rusesc transportat pe mare au eliminat deja majoritatea importurilor blocului.

La 27 ianuarie, doar Ungaria și Slovacia mai importau petrol rusesc, în contextul în care Kievul anunța că un atac cu drone rusești a vizat o conductă cheie pentru livrările de petrol ale Rusiei.

Legislația UE care a fost acum amânată este tratată ca o măsură de energie, nu de politică externă. Asta înseamnă că poate fi adoptată doar cu majoritate, fără acordul unanim al tuturor țărilor. Bruxelles-ul speră că astfel va evita blocajele din viitor și va elimina portițele care permit încă importurile de petrol rusesc.

Ungaria și Slovacia au contestat deja în instanță interdicția privind gazele și au amenințat că vor face același lucru dacă va merge mai departe și propunerea legată de petrol.