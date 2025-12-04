În luna octombrie, Statele Unite au impus sancțiuni Lukoil, cel mai mare producător privat de petrol din Rusia, în cadrul strategiei de presiune economică asupra Moscovei pentru oprirea războiului din Ucraina. În urma acestor sancțiuni, compania rusă a fost nevoită să anunțe vânzarea activelor sale internaționale.

Potrivit informațiilor apărute anterior, Lukoil se află sub o constrângere de timp clară, termenul limită stabilit de SUA pentru finalizarea tranzacțiilor fiind 13 decembrie. În acest context, compania caută cumpărători acceptabili pentru Washington.

Surse citate de Reuters susțin că MOL este interesată în special de rafinăriile și rețelele de benzinării pe care Lukoil le deține în Europa. De asemenea, compania ungară analizează achiziționarea participațiilor Lukoil la active de producție din Kazahstan și Azerbaidjan.

Divizia internațională a Lukoil, cu sediul la Viena, are un portofoliu extins, care include rafinării europene, participații la câmpuri petroliere din Kazahstan, Uzbekistan, Irak și Mexic, precum și sute de stații de alimentare în mai multe regiuni ale lumii.

Una dintre sursele apropiate dosarului susține că premierul Ungariei, Viktor Orbán, a discutat planurile MOL direct cu președintele american Donald Trump, cu ocazia unei întâlniri care a avut loc în luna noiembrie.

Vizita lui Orbán la Washington a avut ca rezultat obținerea unei derogări de un an de la sancțiunile americane, permițând Ungariei să continue utilizarea petrolului și gazelor rusești. Ungaria rămâne puternic dependentă de energia provenită din Rusia, iar guvernul de la Budapesta a încercat constant să mențină relații funcționale atât cu Moscova, cât și cu Washingtonul.

MOL se alătură unei liste tot mai lungi de potențiali cumpărători. Reuters a relatat anterior că Lukoil a purtat discuții cu mari companii petroliere americane precum Exxon Mobil și Chevron, precum și cu investitori din Orientul Mijlociu.

Washingtonul a respins însă unele opțiuni, inclusiv traderul elvețian Gunvor, ceea ce a restrâns lista posibililor cumpărători acceptați din punct de vedere politic.

La finalul lunii noiembrie, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că trei companii și-au exprimat intenția de a achiziționa activele Lukoil din România. Interesul vizează atât rafinăria, cât și rețeaua de benzinării din țară.

În paralel, MOL încearcă să preia și compania de rafinare NIS din Serbia, unde pachetul majoritar este controlat de Rusia și care este, la rândul său, vizată de sancțiunile americane.