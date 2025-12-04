Vladimir Putin a insistat că acest rezultat este o prioritate pentru Kremlin și că discuțiile actuale, inclusiv negocierile internaționale, nu schimbă determinarea Rusiei privind teritorii.

Declarațiile vin în contextul discuțiilor recente dintre Rusia și reprezentanți americani, conduse de emisarii lui Donald Trump. Putin a descris întâlnirea ca fiind „foarte utilă”, dar a avertizat că pacea nu poate include cedarea regiunii Donbas.

Potrivit liderului rus, părţile pot continua dialogul, dar nu poate exista o soluţie acceptabilă pentru Moscova dacă Ucraina rămâne suverană pe teritoriile revendicate.

După declaraţiile lui Putin, guverne şi oficiali occidentali au avertizat că orice revenire la poziţii de concesie faţă de Rusia este problematică. În discuţiile internaţionale, planurile de pace care nu asigură suveranitatea Ucrainei asupra teritoriilor ocupate sunt privite cu suspiciune.

De asemenea, analize recente arată că cerinţele Moscovei, inclusiv cedarea teritoriilor, sunt considerate de majoritatea statelor aliate condiţii inacceptabile pentru un armistiţiu.

Potrivit lui Putin, Moscova nu exclude utilizarea unor mijloace politice sau economice pentru a-și atinge obiectivele în Donbas, dacă forțele ucrainene nu cedează teritoriile vizate. El a subliniat că aceste măsuri nu trebuie interpretate ca o escaladare spontană, ci ca parte a unei strategii planificate de consolidare a controlului asupra regiunii. Liderul rus a insistat că orice soluție de pace trebuie să țină cont de interesele Rusiei și că Moscova nu va accepta compromisuri care să amenințe obiectivele sale teritoriale.

Declarațiile vin după discuțiile recente de la Moscova cu emisari ai fostului președinte american Donald Trump, despre posibile soluții de pace în Ucraina. Putin a precizat că Rusia nu este de acord cu propunerile care implică cedarea unor teritorii sau slăbirea influenței ruse în regiune. El a afirmat că discuțiile au fost „utile pentru clarificarea pozițiilor”, dar că anumite puncte rămân „inacceptabile” pentru Kremlin.

Analiștii internaționali avertizează că poziția fermă a Rusiei riscă să prelungească conflictul și să sporească tensiunile în regiune. Oficialii occidentali au reacționat la declarațiile lui Putin subliniind că orice negocieri trebuie să respecte suveranitatea Ucrainei și integritatea teritorială a acesteia. În același timp, comunitatea internațională monitorizează atent evoluțiile militare și politice, pentru a evalua riscurile unei escaladări mai ample a conflictului.