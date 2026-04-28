Shell își întărește poziția în America de Nord printr-o achiziție majoră

Shell plc a convenit să achiziționeze ARC Resources Ltd., într-o tranzacție care include și preluarea unor datorii de aproximativ 2,8 miliarde de dolari. Evaluarea totală depășește nivelurile recente de piață și confirmă interesul Shell pentru extinderea în sectorul gazelor și petrolului de șist.

Compania va finanța operațiunea printr-o combinație de numerar (aproximativ 25%) și acțiuni (circa 75%), un model frecvent în tranzacțiile majore din industrie.

Structura tranzacției și valoarea oferită acționarilor ARC

Conform acordului, acționarii ARC vor primi 8,20 dolari canadieni în numerar și 0,40247 acțiuni Shell pentru fiecare acțiune deținută. Oferta implică o valoare totală de aproximativ 32,80 dolari canadieni pe acțiune, ceea ce reprezintă un premiu de 27% față de ultima închidere bursieră.

Tranzacția a fost aprobată în unanimitate de consiliile ambelor companii și ar urma să fie finalizată în a doua jumătate a anului 2026, după obținerea tuturor avizelor necesare.

Activele ARC și importanța bazinului Montney pentru Shell

Portofoliul ARC este concentrat în bazinul de șist Montney, din British Columbia și Alberta, una dintre cele mai productive regiuni din America de Nord. Activele sunt complementare operațiunilor existente ale Shell, inclusiv Groundbirch și Gold Creek.

ARC a raportat o producție de aproximativ 374.000 de barili echivalent petrol pe zi, ceea ce face din această achiziție una cu impact imediat asupra volumelor Shell.

Impactul asupra rezervelor și producției pe termen lung

Shell estimează că integrarea ARC va adăuga aproximativ 370.000 de barili echivalent petrol pe zi la producție și circa 2 miliarde de barili la rezerve.

Indicatori cheie ai tranzacției Shell – ARC Resources

Indicator

Valoare

Explicație

Valoare tranzacție

13,6 miliarde $

Include și datoriile preluate

Datorii preluate

2,8 miliarde $

Parte din acord

Preț/acțiune ARC

~32,80 CAD

Numerar + acțiuni

Primă oferită

+27%

Față de prețul anterior

Producție adăugată

~370.000 barili/zi

Impact imediat

Rezerve adăugate

~2 miliarde barili

Consolidare pe termen lung

Finanțare

25% cash / 75% acțiuni

Structură M&A

Datele arată că tranzacția nu este doar o extindere de portofoliu, ci o mișcare strategică menită să stabilizeze producția și să răspundă presiunilor investitorilor privind rezervele pe termen lung.

Cum se schimbă producția Shell după achiziție

Indicator

Înainte tranzacție

După tranzacție (estimare)

Producție lichide

~1,0 – 1,1 mil. barili/zi

~1,4 mil. barili/zi (țintă 2030)

Rezerve

sub presiune

+2 miliarde barili

Flux numerar

stabil

creștere din 2027

Reorientare strategică către petrol și gaze

Achiziția vine într-un moment în care marile companii energetice își reafirmă interesul pentru activitățile tradiționale, în paralel cu obiectivele de reducere a emisiilor.

„Aceasta stabilește Canada ca un centru strategic pentru Shell, în timp ce avansează strategia noastră de a oferi mai multă valoare cu emisii mai reduse”, a declarat Wael Sawan. Achiziția ARC „întărește baza noastră de resurse pentru decenii de acum înainte”, a adăugat el.

Compania estimează că va putea menține producția de lichide hidrocarburice la aproximativ 1,4 milioane de barili pe zi până în 2030.

Reacția pieței și revenirea Shell în sectorul șistului

După anunț, acțiunile Shell au redus pierderile inițiale și se tranzacționau cu aproximativ 0,03% mai jos, la 3.306,5 pence la Londra.

Decizia marchează o revenire în sectorul șistului, la cinci ani după ce Shell a vândut activele din Bazinul Permian către ConocoPhillips pentru 9,5 miliarde de dolari.

Această mișcare sugerează o încredere reînnoită în resursele de șist, în special în cele cu costuri reduse și potențial ridicat.

Prin această achiziție, Shell își consolidează poziția într-o regiune strategică și își întărește perspectivele de producție pe termen lung. Tranzacția reflectă o tendință mai largă din industrie: revenirea marilor companii la investiții în petrol și gaze pentru a susține randamentele și stabilitatea financiară.