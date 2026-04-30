La întâlnire vor participa șapte state din cadrul alianței OPEC+, iar planul vizează o majorare a producției în luna iunie, într-un ritm similar celor aplicate deja în aprilie și mai. Totuși, nivelul creșterii va fi ajustat în jos prin eliminarea contribuției Emiratelor Arabe Unite, estimată anterior la aproximativ 18.000 de barili pe zi, potrivit informațiilor publicate de Reuters.

Înainte de anunțul retragerii surprinzătoare a Emiratelor din grup, opt membri ai alianței extinse planificaseră o creștere totală de aproximativ 206.000 de barili pe zi pentru luna iunie, conform publicației menționate. Decizia finală nu a fost însă adoptată oficial până în acest moment, iar discuțiile dintre statele participante continuă.

În paralel, majoritatea producătorilor se confruntă cu dificultăți în a-și majora efectiv producția. Problemele sunt generate de perturbările din lanțurile de aprovizionare, pe fondul conflictului dintre SUA, Israel și Iran. Situația din regiune a dus la închiderea de facto a Strâmtoarea Ormuz, un punct esențial pentru transportul global de petrol, ceea ce limitează fluxurile de export și afectează livrările din zonă.

Până în prezent, OPEC nu a oferit un punct de vedere oficial, solicitările de reacție fiind transmise în afara orelor de program.

O analiză publicată de The Conversation arată că decizia Emiratelor Arabe Unite de a se retrage din OPEC riscă să slăbească influența alianței petroliere într-un moment considerat crucial pentru piața globală a energiei. Potrivit publicației, această mișcare scoate în evidență tensiunile persistente dintre Emirate și Arabia Saudită, cel mai mare producător de petrol și liderul de facto al OPEC.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat pe 28 aprilie 2026 că vor părăsi atât OPEC, cât și OPEC+, grupare extinsă care include și Rusia, începând cu 1 mai. Această decizie privează cele două organizații de unul dintre cei mai mari producători de petrol, Emiratele fiind al treilea, respectiv al patrulea producător ca importanță în cadrul acestor structuri.

Deși anunțul poate părea brusc, retragerea a fost anticipată de mai mult timp, pe fondul nemulțumirilor exprimate în mod repetat de Abu Dhabi față de modul de funcționare al alianței. Decizia vine după ani de divergențe între politicile petroliere ale Emiratelor și cele ale Arabiei Saudite, dar și pe fondul unei rivalități tot mai accentuate între cele două state în plan regional.

Ruptura dintre cele două mari puteri sunnite din Golf a devenit evidentă în decembrie 2025, când diferențele de viziune privind securitatea din Yemen au amenințat să reaprindă conflictul civil din această țară. Deși atacurile iraniene au determinat o aparentă unitate de moment, aceste tensiuni profunde au persistat, iar retragerea din OPEC este văzută ca o nouă manifestare a acestor divergențe.

OPEC, considerată cea mai importantă alianță petrolieră din lume, a fost înființată în 1960 pentru a permite principalilor producători să stabilească limite de producție și să influențeze prețul global al țițeiului. Emiratele Arabe Unite sunt membre ale organizației încă din 1971, odată cu formarea federației celor șapte emirate, deși Abu Dhabi, care deține aproximativ 95% din rezervele de petrol ale țării, era deja membru din 1967.

În perioada de apogeu, în anii ’70, OPEC a avut un rol major în schimbarea echilibrului de putere dintre producători și consumatori, contribuind la diminuarea dominației occidentale într-un context marcat de naționalizarea resurselor. Deși în ultimii ani și alte state au părăsit organizația, precum Qatar în 2019 și Angola în 2024, plecarea Emiratelor are un impact mult mai mare, afectând aproximativ 12% din producția totală de petrol a OPEC.

În plus, ieșirea Emiratelor elimină unul dintre puținii mari producători din cadrul organizației, reducând capacitatea acesteia de a reacționa rapid la schimbările de pe piața globală a energiei.

Diferențele dintre Emirate și Arabia Saudită s-au acumulat în ultimii ani, devenind vizibile încă din 2020, înaintea unui summit OPEC+, și accentuându-se în timpul unei reuniuni din iulie 2021. În aceste momente, Emiratele au susținut creșterea producției de petrol, după reducerile drastice impuse în timpul pandemiei de COVID-19, în timp ce Arabia Saudită a preferat menținerea unor cote mai reduse pentru a susține prețuri ridicate.

Aceste poziții reflectă diferențele economice dintre cele două state. Arabia Saudită depinde în mare măsură de veniturile din petrol pentru a-și susține bugetul și proiectele majore de infrastructură, inclusiv programul Vision 2030. În schimb, economia Emiratelor este mai diversificată și mai puțin dependentă direct de veniturile din petrol.

În ultimii ani, Abu Dhabi a investit masiv pentru a-și extinde capacitatea de producție, urmărind să crească de la 3,4 milioane de barili pe zi înaintea conflictului dintre Statele Unite ale Americii și Israel împotriva Iran, până la 5 milioane de barili pe zi până în 2027, cu perspective de creștere ulterioară. Strategia reflectă dorința de a valorifica rezervele existente și de a evita riscul ca acestea să devină active blocate în contextul unei eventuale scăderi a cererii globale de combustibili fosili.

Odată eliberate de constrângerile impuse de cotele OPEC, pe care le-au contestat ani la rând, autoritățile din Abu Dhabi vor putea majora producția în funcție de propriile interese, mai ales după depășirea blocajului cu Iranul și redeschiderea completă a Strâmtoarea Ormuz.

În plan geopolitic, conducerea Emiratelor pare decisă să își consolideze interesele naționale, punând accent pe relațiile cu Statele Unite și, probabil, cu Israelul, în detrimentul unor parteneriate considerate parte a unei ordini mai vechi. Deși conflictul din Iran a mascat temporar tensiunile dintre Emirate și Arabia Saudită, acestea nu au fost rezolvate înainte de lansarea operațiunilor militare de către SUA și Israel, pe 28 februarie.

În plus, declarațiile unor oficiali și analiști din Emirate sugerează că liderii de la Abu Dhabi au acordat o atenție deosebită statelor care au sprijinit țara în momente de criză, dar și celor care nu au făcut acest lucru, element ce ar putea influența viitoarele alianțe regionale.