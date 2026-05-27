Șoferii profesioniști nu vor mai fi obligați să încărce și să descarce marfa. De când se va aplica legea

Parlamentul a adoptat o lege inițiată de deputatul PSD Augustin Hagiu, prin care șoferii profesioniști nu mai sunt obligați să încarce sau să descarce marfă, pentru a proteja drepturile acestora și a echilibra relațiile din transporturi.

Șoferii profesioniști nu vor mai fi obligați să participe la încărcarea și descărcarea mărfurilor! O lege care interzice șoferilor profesioniști să participe la activități de încărcare și descărcare a fost adoptată, măsura urmând să stabilească noi reguli în domeniul transporturilor rutiere.

Inițiatorul proiectului, deputatul PSD Augustin Hagiu, a explicat într-o declarație acordată revistei „Tranzit” că inițiativa vine după o perioadă îndelungată în care, potrivit acestuia, nu au existat proiecte legislative elaborate de la zero pentru reglementarea completă a activității șoferilor profesioniști și a relațiilor din sectorul transporturilor.

„Sunt 37 de ani fără niciun proiect plecat de aici. S-au tot modificat ordonanțe, dar ceva plecat de la 0 din Parlament, care să vizeze activitatea șoferilor profesioniști, activitatea companiilor de transport, relațiilor dintre ele și beneficiari, relațiile de muncă, acest echilibru de care avem nevoie nu a existat. Sper ca și normele să vină și să întărească ceea ce este scris în proiectul de lege. Am tot folosit un exemplu simplu când am trecut prin Senat și prin Camera Deputaților cu acest proiect pentru că a trebuit să țin cont de anumite chestiuni de formă mai mult, nu neapărat de fond. De exemplu, un șofer profesionist ajunge la descărcare și spune clientul ”Nu mă interesează, mie îmi descarci marfa.” și am primit această întrebare ”Ce se întâmplă?”. În primul rând, își anunță angajatorul. Angajatorul anunță ITP-ul și ISCTR-ul. Nu cred că-și permite nicio multă națională, că de regulă de ei vorbim, despre clienții de transport de genul acesta, să-și strice imaginea publică obligând un om, care nu este plătit pentru acest serviciu, să-i încarce sau să-i descarce camionul. Am creat această pârghie legală șoferului profesionist să se opună. E liberul lui arbitru. Dacă el va dori să facă asta, o va face doar într-un cadru legal, cu consimțământul lui, printr-un act adițional contractului de muncă, dar doar dacă va dori. Eu cred că majoritatea șoferilor care se respectă, își respectă sănătatea, își respectă familia, vor spune ”Nu.”. Noi trebuie să punem semnul egal între activitatea unui șofer profesionist, unui pilot de avion, unui comandant de navă sau unui conductor de tren. Ei, pentru a ajunge să stăpânească aceste utilaje, au făcut o școală, ci nu o școală ușoară. Dau examene în mod repetat ca să-și mențină în vigoare certificatele de pregătire. Nu sunt hamali. Nu ne mai putem bate joc de ei. Acest proiect a fost scris cu patos, mi l-am dorit. Tot ceea ce înseamnă transport specializat nu se pot face decât de către conducătorul autoprofesionist sau de conducătorul 2. Aici vorbim de manipularea basculantei. Acesta este transportul specializat, dar proiectul tratează transporturile de mărfuri generale, care au cel mai mare rulaj, vorbim în special de transportul intern. Sunt țări unde oricum șoferii nu mai descarcă acum. Dacă acel șofer nu acceptă să descarce sau să încarce în România, cu atât mai mult nu va accepta în spațiul comunitar. E foarte important ca șoferii să fie siguri pe ei, să se respecte, să-și respecte activitatea, patronii să le respecte activitatea. Cârcotașii fie se bazează pe o necunoaștere totală a reglementărilor în transporturi, fie sunt hateri („urâcioși”) de ocazie și încearcă să fie minimalizeze un efort care a durat un an de zile”, a declarat Hagiu pentru „Tranzit”, revista afacerii de transport și logistică.

El a subliniat că legea urmărește echilibrarea raporturilor dintre șoferi, companii și beneficiari, precum și clarificarea relațiilor de muncă, menționând că șoferii trebuie să aibă posibilitatea de a refuza astfel de activități, acestea putând fi efectuate doar cu acordul lor expres, în baza unui act adițional. În opinia sa, șoferii profesioniști nu trebuie tratați ca personal de manipulare a mărfurilor, ci ca specialiști comparați cu alte profesii de înaltă calificare din domeniul transporturilor.

Acesta a arătat că aplicarea normelor va permite șoferilor să își anunțe angajatorii în cazul unor situații de presiune din partea clienților, urmând ca instituțiile de control să fie informate în consecință. Hagiu a mai susținut că măsura va contribui la protejarea imaginii companiilor de transport și la respectarea drepturilor lucrătorilor din domeniu.

Referitor la implementare, el a precizat că actul normativ va fi gestionat de Ministerul Transporturilor, prin ISCTR, și de Ministerul Muncii, prin ITM, iar normele metodologice vor fi stabilite printr-un ordin comun al celor două instituții, PSD susținând, potrivit declarațiilor sale, demersul legislativ.

Hagiu a mai afirmat că legea urmează să fie promulgată în perioada următoare și publicată în Monitorul Oficial, estimând că întregul proces administrativ până la intrarea în vigoare ar putea dura aproximativ o lună de zile.