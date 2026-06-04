Economisirea nu mai este suficientă. Inflația erodează valoarea banilor. Interesul pentru investiții este în creștere

Economisirea nu mai este suficientă: inflația erodează valoarea banilor, iar interesul pentru investiții este în creștere! Investițiile recurente câștigă teren în România, pe măsură ce accesul la ETF-uri și piețele internaționale devine mai simplu.

În ultimii ani, tot mai mulți români au început să observe un aspect care, până nu demult, era adesea ignorat: simpla economisire nu mai este suficientă pentru a păstra valoarea banilor pe termen lung; inflația a schimbat semnificativ modul în care trebuie privite economiile. Chiar dacă suma din cont rămâne aceeași, puterea reală de cumpărare poate scădea considerabil în timp. Cu alte cuvinte, banii rămân pe loc, în timp ce prețurile continuă să crească.

O idee care surprinde foarte bine această realitate îi aparține investitorului american Warren Buffett: „Dacă nu găsești o metodă prin care să faci bani și în timp ce dormi, vei munci toată viața.” Multă vreme am privit această afirmație ca pe un simplu citat motivațional. În realitate, ea exprimă una dintre cele mai importante lecții despre gestionarea banilor și construirea independenței financiare.

Diferența fundamentală este aceea dintre a lucra pentru bani și a face banii să lucreze pentru tine. Primul model este cel tradițional, pe care îl cunoaștem cu toții: îți vinzi timpul și competențele în schimbul unui venit. Mergi la serviciu, primești salariul, îți acoperi cheltuielile și repeți același proces lună de lună. Este un model funcțional, însă are o limită evidentă: veniturile depind direct de timpul pe care îl poți aloca muncii.

De aceea, tot mai multe persoane caută astăzi modalități prin care economiile lor să genereze valoare suplimentară în timp. Nu este vorba despre îmbogățire rapidă, ci despre înțelegerea faptului că, într-un mediu economic marcat de inflație și schimbări constante, protejarea și creșterea patrimoniului necesită mai mult decât simpla acumulare de bani într-un cont. Necesită o strategie prin care capitalul să fie pus la lucru, astfel încât să contribuie la atingerea obiectivelor financiare pe termen lung.

Al doilea model financiar începe în momentul în care o parte din venitul tău nu mai este destinată exclusiv consumului sau economisirii, ci este direcționată către active capabile să genereze valoare în timp. În acest punct apare diferența dintre simpla acumulare de bani și construirea unui capital care poate contribui activ la viitorul tău financiar.

Acesta este și motivul pentru care tot mai mulți oameni își îndreaptă atenția către investiții, ETF-uri și piața bursieră. Nu pentru că își doresc să se îmbogățească peste noapte, ci pentru că înțeleg că economisirea, de una singură, nu mai este suficientă pentru a răspunde provocărilor financiare ale viitorului. Într-un context marcat de inflație și de schimbări economice constante, investițiile sunt privite din ce în ce mai mult ca o modalitate de a proteja și dezvolta valoarea banilor în timp.

Robert Kiyosaki, autorul cărții „Tată bogat, tată sărac”, afirma că oamenii săraci și clasa de mijloc muncesc pentru bani, în timp ce oamenii bogați fac banii să lucreze pentru ei. Dincolo de stilul său adesea controversat, ideea centrală rămâne relevantă: diferența financiară nu este determinată întotdeauna de nivelul veniturilor, ci de modul în care este folosit surplusul rămas după acoperirea cheltuielilor. Cu alte cuvinte, nu contează doar cât câștigi, ci și ce alegi să faci cu ceea ce rămâne.

În plus, accesul la investiții este astăzi mult mai simplu decât era în urmă cu un deceniu sau două. Dacă în trecut piața bursieră părea un domeniu rezervat brokerilor și investitorilor cu resurse financiare considerabile, în prezent oricine poate începe să investească direct dintr-o aplicație mobilă, cu sume accesibile și instrumente mai ușor de înțeles. ETF-urile au devenit deosebit de populare deoarece oferă expunere diversificată la sute sau chiar mii de companii printr-o singură investiție. Astfel, în loc să încerci să identifici compania perfectă în care să investești, poți deține o mică parte din economia globală și beneficia de evoluția acesteia pe termen lung.

Din acest motiv, pentru mulți investitori aflați la început de drum, strategia investițiilor recurente începe să înlocuiască vechiul model bazat exclusiv pe economii pasive. Accentul se mută treptat de la simpla păstrare a banilor către utilizarea lor într-un mod care să le permită să genereze valoare suplimentară în timp.

Platforme precum XTB au contribuit la accelerarea acestei schimbări, oferind acces mai facil la acțiuni și ETF-uri internaționale, dar și resurse educaționale dedicate celor care doresc să înțeleagă mai bine mecanismele investițiilor înainte de a face primii pași. Totuși, poate cea mai importantă transformare nu este una tehnologică, ci una de mentalitate. Din ce în ce mai mulți români nu se mai întreabă doar „cât ar trebui să economisesc?”, ci și „cum pot face ca banii mei să producă mai mult în timp?”. Această schimbare de perspectivă reprezintă, în esență, un semn de maturizare financiară.

Salariul îți susține prezentul și îți oferă stabilitate pe termen scurt. În schimb, capitalul investit inteligent are potențialul de a construi siguranță financiară pe termen lung și de a-ți oferi, treptat, mai multă liniște și libertate.

Atenție! Performanțele din trecut nu reprezintă o garanție a rezultatelor viitoare. Investițiile implică riscuri și pot genera pierderi. Investește responsabil și informează-te înainte de a lua orice decizie financiară.