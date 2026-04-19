Ministrul Muncii, Florin Manole, a oferit duminică, 19 aprilie 2026, clarificări cu privire la ajutoarele financiare destinate pensionarilor după perioada sărbătorilor pascale, subliniind importanța acestor sume pentru categoriile vulnerabile.

Într-o intervenție la România TV, oficialul a explicat că acest sprijin a fost conceput ca o formă de compensare, în contextul în care anumite decizii politice anterioare au vizat înghețarea indexării pensiilor.

Programul de asistență vizează aproximativ 2,8 milioane de pensionari, selectați pe baza veniturilor lunare care nu depășesc pragul de 3.000 de lei.

Potrivit ministrului Muncii, distribuirea banilor este organizată pe trei praguri valorice, în funcție de cuantumul pensiei încasate de beneficiari.

Astfel, persoanele care au o pensie sub 1.500 de lei vor beneficia de un ajutor total de 1.000 de lei. Această sumă va fi acordată în două tranșe egale, prima fiind distribuită în luna mai, odată cu pensia, iar cea de-a doua urmând să fie livrată în luna decembrie.

Pentru pensionarii ale căror venituri se situează între 1.501 și 2.000 de lei, sprijinul total este de 800 de lei, împărțit de asemenea în două plăți a câte 400 de lei, a explicat Florin Manole.

În fine, cei cu pensii cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei vor primi în total 600 de lei, livrați în tranșe de câte 300 de lei.

„Sprijinul acesta vine ca o compensare modestă. Una dintre primele decizii ale lui Bolojan a fost să înghețe indexarea pensiilor. Acest sprijin este însă orientat către 2,8 milioane de pensionari. Sunt cei care au pensii sub 3.000 de lei, împărțiți pe trei praguri. Cei cu pensia sub 1.500 de lei primesc 1.000 de lei. Prima tranșă va veni odată cu pensia din mai, iar cealaltă cu pensia din decembrie. Cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei vor primi un sprijin cumulat de 800 de lei, în două tranșe de câte 400 de lei. Pentru cei cu pensii între 2.001 și 3.000 de lei, sprijinul este de 600 de lei, în două tranșe egale de câte 300 de lei”, a declarat Florin Manole pentru postul tv.

Categorie Beneficiari (Venit lunar) Sprijin Total Tranșa I (Mai) Tranșa II (Decembrie) Sub 1.500 lei 1.000 lei 500 lei 500 lei 1.501 – 2.000 lei 800 lei 400 lei 400 lei 2.001 – 3.000 lei 600 lei 300 lei 300 lei Dosare în recalculare ~30.000 buc. N/A Sumele vor fi plătite retroactiv

Referitor la viitorul veniturilor seniorilor, Florin Manole a atras atenția asupra necesității ca pensiile să fie indexate. Ministrul a argumentat că, deși până în prezent a existat doar acel sprijin punctual, inflația accelerată și incertitudinile economice provocate de crizele internaționale impun o reacție rapidă din partea statului.

Acesta a subliniat că procesul de indexare nu mai poate suporta nicio amânare, deoarece creșterea continuă a prețurilor afectează grav puterea de cumpărare, iar autoritățile nu pot rămâne pasive în fața acestor dificultăți.

„Am avut doar acel sprijin, fără indexări, însă inflația este foarte mare, iar anticipările legate de criza din Iran arată că avem nevoie urgentă de această indexare. Ea nu va mai putea fi amânată, pentru că prețurile continuă să crească și nu se poate să asişti pasiv la această situație”, a declarat Florin Manole.

În ceea ce privește procesul de recalculare a pensiilor bazat pe veniturile extraordinare, reprezentantul Guvernului a estimat că în prezent mai sunt de procesat aproximativ 30.000 de dosare la nivel național.

Deși a recunoscut existența anumitor întârzieri în sistem, Florin Manole a ținut să îi asigure pe pensionari că nicio persoană nu își va pierde drepturile bănești. El a precizat că toate sumele datorate vor fi achitate integral, indiferent de momentul în care procesarea administrativă a dosarelor va fi finalizată.