În România, pensiile sunt plătite lunar fie prin mandat poștal, fie prin transfer bancar. Pentru pensionarii care aleg livrarea prin poștă, banii ajung la domiciliu, iar în lipsa beneficiarului pot fi ridicați ulterior de la oficiul poștal.

Dacă pensia nu este ridicată în termenul stabilit, suma este returnată în circuitul instituțional. În situația în care acest lucru se repetă, cazul poate fi semnalat mai departe către structurile care gestionează plata pensiilor.

Acesta este momentul în care pot apărea blocaje.

Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, plata pensiei poate fi suspendată în situațiile în care nu mai sunt îndeplinite condițiile legale sau există neclarități privind beneficiarul.

Legea nu prevede explicit că simpla neridicare a pensiei duce automat la suspendare. Însă, în practică, atunci când plata nu se realizează în mod repetat, instituțiile pot considera că este necesară verificarea situației beneficiarului.

Această interpretare este susținută de modul în care funcționează sistemul administrativ de plată a drepturilor sociale.

Gestionarea pensiilor este realizată de Casa Națională de Pensii Publice, împreună cu casele teritoriale.

În cadrul acestor instituții există proceduri clare de control care impun verificarea situațiilor în care:

plata nu ajunge la beneficiar

datele nu mai sunt actualizate

există suspiciuni privind corectitudinea încasării

Aceste verificări au rolul de a proteja fondurile publice și de a preveni acordarea unor drepturi necuvenite.

Unul dintre cele mai importante aspecte este diferența dintre drept și plată.

Dreptul la pensie, odată stabilit, nu dispare doar pentru că banii nu sunt ridicați. În schimb, plata efectivă poate fi suspendată temporar până când situația este clarificată.

Aceasta este o măsură administrativă, nu o sancțiune.

Pentru reluarea plății, pensionarul trebuie să se adreseze casei teritoriale de pensii. Procedura presupune, în mod obișnuit, depunerea unei cereri și prezentarea unui act de identitate.

După verificarea situației, plata este reluată, iar sumele restante pot fi acordate retroactiv. Durata acestui proces depinde de complexitatea cazului și de rapiditatea cu care sunt furnizate documentele necesare.

Experiența administrativă arată că blocajele apar mai ales în cazul pensionarilor care nu locuiesc permanent la adresa declarată sau care nu au o persoană împuternicită.

De asemenea, schimbările de domiciliu, lipsa actualizării datelor sau imposibilitatea de contact pot duce la situații în care plata nu mai poate fi efectuată în mod normal.

Pentru a reduce riscul blocajelor, autoritățile recomandă utilizarea contului bancar pentru încasarea pensiei, deoarece această metodă elimină dependența de livrarea fizică.

În același timp, este esențială actualizarea datelor personale și menținerea legăturii cu instituțiile responsabile.

Pensia reprezintă principala sursă de venit pentru milioane de persoane, iar orice întrerupere a plății poate avea efecte directe asupra nivelului de trai.

Chiar dacă dreptul nu se pierde, lipsa informării poate duce la întârzieri și proceduri administrative inutile. În acest context, cunoașterea regulilor devine esențială pentru evitarea unor situații neplăcute.,