Pensiile din Germania vor crește în mod oficial de la 1 iulie 2026, marcând o ajustare semnificativă în contextul economic actual. Aproximativ 21 de milioane de pensionari vor beneficia de o majorare de 4,24%, ceea ce depășește nivelul inflației estimate pentru acest an, de circa 2,1%. Această evoluție indică o creștere reală a puterii de cumpărare, nu doar una nominală.

Pentru o pensie standard, calculată pe baza unui venit mediu și a unei perioade de contribuție de aproximativ 45 de ani, majorarea se traduce într-un plus lunar de 77,85 euro. Noua valoare a punctului de pensie va crește de la 40,79 euro la 42,52 euro, ceea ce influențează direct veniturile tuturor beneficiarilor din sistem.

În cadrul unei conferințe de presă, ministrul federal al Muncii, Bärbel Bas, a explicat că ajustarea pensiilor reflectă evoluția pozitivă a salariilor din economie, informează ziarulromanesc.de.

Această majorare consolidează principiul de bază al sistemului german de pensii, conform căruia veniturile pensionarilor sunt corelate cu dinamica salariilor angajaților activi. Pentru românii care au lucrat în Germania, impactul este direct, deoarece contribuțiile acumulate se reflectă proporțional în cuantumul pensiei.

Creșterea pensiilor din 2026 se bazează pe date statistice oficiale privind evoluția salariilor brute supuse contribuțiilor sociale. Ministerul Muncii utilizează informații furnizate de Oficiul Federal de Statistică pentru a determina ajustările anuale, luând în calcul și modificările contribuțiilor sociale plătite de angajați și pensionari.

Noua valoare a punctului de pensie, stabilită la 42,52 euro, reprezintă rezultatul direct al acestor calcule. Ajustarea de 4,24% este astfel fundamentată pe indicatori economici concreți, ceea ce conferă sistemului o anumită predictibilitate.

Președinta Fondului Federal de Asigurări de Pensii, Gundula Roßbach, a subliniat importanța menținerii acestui mecanism.

„Această ajustare confirmă faptul că pensiile trebuie să urmeze evoluția salariilor”, a declarat aceasta, potrivit datelor oficiale.

Majorarea urmează să fie implementată prin Ordonanța privind stabilirea valorii pensiilor din 2026. Actul normativ va intra în vigoare la 1 iulie, însă aplicarea sa depinde de aprobarea Cabinetului federal, validarea Consiliului Federal și promulgarea finală în Monitorul Oficial Federal.

Aceasta nu este prima creștere recentă. La 1 iulie 2025, pensiile au fost majorate cu 3,74%, într-un context în care sistemul a fost deja unificat între fostele landuri estice și vestice. În prezent, regulile de calcul sunt identice la nivel național, eliminând diferențele istorice dintre regiuni.

Tabel rezumat al principalelor informații despre majorarea pensiilor: