Bobotează 2026. Pe 6 ianuarie 2026, Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din București va fi gazda ceremoniilor dedicate Botezului Domnului, unul dintre cele mai importante praznice ale calendarului ortodox. Credincioșii sunt invitați să participe la programul liturgic special pregătit pentru această zi.

Ziua va debuta la ora 8:30 cu Sfânta Liturghie în incinta Catedralei Patriarhale. După încheierea acesteia, de la ora 10:30, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va oficia în pridvorul Reședinței Patriarhale Slujba Sfințirii Mari a apei, cunoscută drept Agheasma Mare. Credincioșii prezenți vor fi binecuvântați prin stropirea cu apă sfințită.

De la ora 11:30, la Baldachinul Sfinților, vizitatorii vor putea primi câte o sticlă de 0,5 litri cu Agheasmă Mare. În total, pentru această sărbătoare vor fi pregătiți 10.000 de litri de apă sfințită, oferind astfel tuturor participanților posibilitatea de a lua acasă Agheasma Mare.

Boboteaza simbolizează momentul în care cerurile s-au deschis, Duhul Sfânt s-a pogorât în chip de porumbel, iar Tatăl a mărturisit iubirea Sa față de Fiul Său. De asemenea, scufundarea Mântuitorului în Iordan este considerată sfințirea întregii naturi a apelor, care dobândesc astfel puteri purificatoare.

Sărbătoarea este însoțită de practici vechi, transmise de generații:

Agheasma Mare: Preoții sfințesc apa în cadrul slujbelor speciale, credincioșii folosind-o ulterior pentru purificarea casei sau consum spiritual, fiind considerată nealterabilă și tămăduitoare.

Aruncarea crucii în apă: În localitățile de pe malul apelor, preotul aruncă o cruce într-un râu sau lac, iar tinerii se întrec să o recupereze; cel care prinde crucea este binecuvântat cu noroc pentru întreg anul.

Aflarea ursitului: Fetele nemăritate pun sub pernă busuioc sfințit pentru a-și visa ursitul, o tradiție populară legată de noroc și iubire.

În mod tradițional, rufele nu se spală timp de opt zile după Bobotează, deoarece toate apele sunt considerate sfințite. Vremea din ziua Bobotezei este și ea un semn pentru agricultură: gerul anunță recolte bogate, iar ploaia indică un an mai slab din acest punct de vedere.