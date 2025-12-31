Preafericitul Daniel a ales să se adreseze credincioșilor printr-un mesaj video, difuzat cu ocazia Anului Nou 2026 și a Sărbătorii Botezului Domnului, care, potrivit calendarului îndreptat, este prăznuită la data de 6 ianuarie. Mesajul Patriarhului României se înscrie în tradiția comunicărilor oficiale transmise la început de an, când sunt subliniate semnificațiile spirituale ale acestui moment și sunt formulate urări pentru comunitatea bisericească.

În intervenția sa, Patriarhul României a adresat credincioșilor un mesaj de bine, formulat într-un registru tradițional, care însoțește începutul anului calendaristic. În acest context, Patriarhul a transmis urări de sănătate, pace și bucurie, subliniind caracterul comunitar al sărbătorii și continuitatea salutului specific acestei perioade.

Mesajul a fost redat de agenția de știri a Patriarhiei Române, Basilica, care a publicat integral intervenția video. În cuvintele sale, Patriarhul României a afirmat:

„Cu prilejul Anului Nou 2026 și al Sfintei Sărbători a Botezului Domnului, vă adresăm tuturor doriri de sănătate și fericire, pace și bucurie dimpreună cu tradiționalul salut: La mulți ani!”, potrivit sursei citate.

Preafericitul Daniel a transmis mesajul într-un an cu o semnificație aparte pentru Biserica Ortodoxă Română, întrucât anul 2026 a fost desemnat de Sfântul Sinod drept Anul omagial al pastorației familiei creștine. Această decizie reflectă preocuparea instituțională a Bisericii pentru consolidarea vieții de familie și pentru rolul acesteia în comunitatea creștină.

Pe lângă dimensiunea omagială, anul 2026 are și o componentă comemorativă, fiind dedicat sfintelor femei din calendarul ortodox. În această categorie sunt incluse mironosițele, mucenițele, monahiile, precum și soțiile și mamele care au avut un rol important în istoria și spiritualitatea creștină. Această dublă tematică oferă cadrul în care sunt interpretate mesajele și activitățile bisericești desfășurate pe parcursul anului.

În noaptea de trecere dintre ani, în toate lăcașurile de cult ale Bisericii Ortodoxe Române se oficiază o slujbă specială. Aceasta are rolul de a marca sfârșitul anului calendaristic și începutul celui nou prin rugăciuni de mulțumire și binecuvântare, fiind una dintre cele mai răspândite rânduieli religioase de la început de an.

Preafericitul Daniel a vorbit într-un context liturgic bine stabilit, iar Patriarhia Română a reamintit detalii despre rânduiala slujbei care se săvârșește în noaptea dintre ani. Potrivit instituției, această rânduială a fost aprobată de Sfântul Sinod în anul 2011 și include citirea Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos.

Citirea acestui acatist are o semnificație legată de data de 1 ianuarie, când Biserica își amintește momentul în care Fiul lui Dumnezeu, întrupat, a primit numele de Iisus. Numele are o semnificație precisă, fiind tradus din limba ebraică prin expresia „Dumnezeu mântuieşte”. În cadrul acatistului, numele Mântuitorului este rostit de aproximativ 200 de ori, subliniind importanța teologică a acestei rugăciuni.

Slujba săvârșită în noaptea trecerii dintre ani cuprinde și alte momente de rugăciune. Printre acestea se numără rugăciunea Sfântului Efrem Sirul adresată Mântuitorului, o rugăciune de mulțumire pentru anul care se încheie și două rugăciuni speciale pentru intrarea în noul an. Una dintre acestea provine din tradiția liturgică română și slavă și este citită și la slujba de Te Deum oficiată după Sfânta Liturghie din prima zi a anului, iar cealaltă aparține tradiției grecești.

În acest cadru liturgic, la Catedrala Patriarhală, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române adresează credincioșilor un cuvânt de învățătură. Acesta este rostit în timpul slujbei Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos de binecuvântare a Noului An 2025, eveniment care marchează simbolic începutul unui nou parcurs spiritual.

Tot la data de 1 ianuarie, calendarul ortodox consemnează sărbătoarea Tăierii-împrejur cea după trup a Domnului, alături de pomenirea Sfântului Vasile cel Mare. Cu acest prilej, se săvârșește Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, una dintre cele mai importante slujbe ale anului bisericesc. Această liturghie este oficiată de zece ori pe parcursul anului, la date bine stabilite: 1 și 5 ianuarie, 20 și 27 martie, 3, 10, 17, 28 și 30 aprilie, precum și la 25 decembrie.