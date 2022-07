Episcopul vicar patriarhal Ieronim Sinaitul și episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Timotei Prahoveanul au fost aleși drept ierarhi eligibili pentru scaunul vacant al Episcopiei Daciei Felix. Amintim că votul a fost unul secret consultativ.

Noul episcop va fi ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în cursul unei întruniri care va avea loc marți, 5 iulie, la Palatul Patriarhiei.

Amintim că în luna februarie a acestui an, ierarhii Bisericii Ortodoxe Române au decis ca Preasfințitul Părinte Episcop Daniil Stoenescu să fie transferat din slujirea de Episcop al Daciei Felix în postul de Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, cu titulatura Densuşeanul, întrucât are locuința personală pe teritoriul acestei eparhii. Decizia a fost luată din motive de sănătate.

Preasfințitul Părinte Episcop Daniil Stoenescu, în vârstă de 64 de ani, a devenit vicarul celui de-al doilea cel mai tânăr ierarh al BOR, Nestor Hunedoreanul, episcopul titular al eparhiei Devei. În urmă cu câțiva ani, PS Daniil a cerut Sfântului Sinod retragerea sa temporară timp de un an din cauza problemelor de sănătate.

Preasfințitul Părinte Episcop Daniil Stoenescu a publicat 50 de studii

P.S. Pr. Daniil Stoenescu s-a născut la 23 septembrie 1957 în satul Hatagel din comuna Densus, județul Hunedoara. A absolvit in 1977 cursurile Seminarului Teologic Ortodox din Caransebes, iar in 1982 pe acelea ale Institutului Teologic Universitar din Sibiu, luandu-si licenta in Teologie la disciplina Patrologie. In anii 1982-1985 a urmat cursurile postuniversitare pentru doctorat la Institutul Teologic din Bucuresti, sectia Teologie istorica – Patrologie, iar in februarie 1988 a sustinut examenul aprofundat pentru doctorat in acelasi Institut. In perioada 1993-1996 a fost bursier al Bisericii Ortodoxe din Grecia la Facultatea de Teologie a Universitatii din Tesalonic; si-a sustinut teza de doctorat in octombrie 1996 cu lucrarea Invataturi dogmatice in Apophthegmata Patrum.

A intrat in monahism la 25 martie 1984 la manastirea Hodos-Bodrog din cadrul Episcopiei Aradului, fiind hirotonit preot pe seama acestei manastiri la 1 aprilie 1984. Din 1991 este cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxa din Arad, disciplina Patrologie si Literatura postpatristica. Din aprilie 1986 pana in septembrie 1996 a slujit ca preot duhovnic la manastirea Prislop (Silvasu de Sus – Hunedoara). De la aceasta din urma data a slujit ca preot la biserica monument istoric (cea mai veche din Romania) de la Densus.

A publicat 50 de studii si articole de specialitate in revistele si periodicele bisericesti si are in manuscris un Curs de teologie patristica si lucrarea 500 de Capete gnostice, teologice si patristice. Cunoaste limbile greaca si franceza. In 1999 a ctitorit schitul Schimbarea la Fata din muntii Retezat. Este invatacelul marelui duhovnic Pr. Arsenie Boca (1910-1989) al carui mormant din cimitirul manastirii Prislop este un loc de pelerinaj pentru credinciosi din toata tara, care sunt incredintati ca vin aici sa se atinga de crucea unui viitor sfant al Bisericii Ortodoxe Romane.