Guvernul Bolojan analizează posibilitatea modificării mecanismului de stabilire a prețurilor la gaze naturale, la doar câteva zile înainte de aplicarea planificată a acestuia, programată pentru 1 aprilie. Există temeri că sistemul actual ar putea avea efecte neașteptate, ducând la creșterea facturilor pentru consumatorii casnici, în loc să le mențină la un nivel redus.

Noua reglementare ar urma să înlocuiască plafonarea actuală a prețurilor cu un model controlat de stat, conceput să mențină costurile suportabile pentru o perioadă de un an. Totuși, analizele pieței indică faptul că resursele interne de gaze disponibile la începutul perioadei sunt limitate. Producătorii din România au obligația de a livra gaze la un preț fix, mai mic decât cel din piața liberă, atât pentru populație, cât și pentru centralele termice.

O parte semnificativă a producției este însă direcționată către depozite, pentru a asigura rezervele necesare sezonului rece. Din această cauză, cantitatea disponibilă pentru consumul curent acoperă doar o parte din necesar, iar pentru acoperirea restului cererii, furnizorii ar putea fi nevoiți să achiziționeze gaze de pe piața liberă, unde prețurile sunt mult mai ridicate. Această diferență de cost se va reflecta direct în facturile consumatorilor.

În acest context, autoritățile analizează ajustarea rapidă a legislației, pentru a echilibra stocarea cu consumul imediat. Obiectivul este evitarea unui deficit pe piață și limitarea presiunii asupra prețurilor, astfel încât impactul asupra gospodăriilor și centralelor termice să fie cât mai redus.

La începutul lunii martie, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, le-a transmis românilor să nu ia în seamă notificările primite recent de la furnizorii de gaze, în care apăreau prețuri mai mari. El a explicat că aceste oferte nu mai sunt valabile după adoptarea noii reglementări.

Ivan a spus că furnizorii au fost obligați, prin legea veche, să trimită astfel de notificări, chiar dacă prețurile depășeau nivelul de 0,31 lei pe kWh. A adăugat că toți românii, inclusiv el, au primit aceste informări, dar că ele nu mai sunt valabile în prezent, deoarece Guvernul a schimbat regulile printr-o ordonanță de urgență.

Ivan a explicat că oamenii nu trebuie să facă nimic: nu trebuie să modifice contractele, să trimită cereri sau să schimbe furnizorul. El a subliniat că este suficient ca fiecare consumator să aștepte factura și să o plătească atunci când o primește. Ivan a precizat că toate facturile emise începând cu 1 aprilie vor fi calculate după un preț reglementat, care nu va depăși plafonul actual de 0,31 lei pe kWh.

Noua măsură adoptată de Guvernul Bolojan este una temporară și va fi valabilă timp de un an, până în aprilie 2027. Potrivit spuselor sale, această decizie a fost luată pentru a proteja consumatorii, în contextul variațiilor de preț de pe piețele internaționale și al procesului de liberalizare a pieței gazelor din România. El a spus că este o soluție rar întâlnită în Uniunea Europeană, menită să evite creșterea bruscă a facturilor pentru populație.