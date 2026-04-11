Pubul va fi amplasat lângă unul dintre magazinele Lidl din suburbia Dundonald, în apropiere de Belfast. Spațiul va avea o capacitate de aproximativ 60 de locuri și o suprafață de 60 de metri pătrați. În cadrul acestuia va funcționa și un magazin de băuturi, unde clienții vor putea cumpăra vinuri, bere, cidru și băuturi spirtoase din oferta retailerului.

Reprezentanții companiei susțin că decizia vine ca răspuns la cererea din zonă și la creșterea populației.

„Lidl face parte din comunitatea irlandeză de peste 20 de ani, iar în acest timp clienții noștri nu au avut acces la întreaga gamă de produse Lidl Northern Ireland. Dundonald este un oraș în plină dezvoltare, care a înregistrat o creștere a populației de peste 20% în ultimii ani, ceea ce a dus la o cerere mai mare pentru un pub în localitate”, a explicat Gordon Cruikshanks, director regional pentru Irlanda de Nord.

Conceptul unui bar atașat direct unui supermarket este considerat o noutate în retail și ar putea deschide drumul unor modele similare în viitor, combinând vânzarea clasică de produse cu experiența de consum la fața locului.

Proiectul nu a fost lipsit de controverse. Planurile Lidl au fost blocate mai bine de un an în instanță, după ce un comerciant rival a contestat inițiativa. În ianuarie 2025, Înalta Curte din Irlanda de Nord a respins apelul, stabilind că ideea nu este interzisă de lege și că, deși reprezintă o dezvoltare nouă, legislația nu împiedică inovația.

În Irlanda de Nord există reguli stricte privind acordarea licențelor pentru vânzarea alcoolului, acestea fiind limitate în zonele unde există deja suficiente unități. Cu toate acestea, legea permite transferul unei licențe existente de la un spațiu similar, mecanism de care Lidl a beneficiat pentru a putea implementa proiectul.