Executivul de la Berlin a aprobat miercuri un proiect de lege dedicat întăririi pilonului privat al sistemului de pensii. Inițiativa face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme și urmează să fie dezbătută în Parlamentul Germaniei.

Potrivit guvernului, obiectivul este crearea unui sistem de pensii mai echitabil între generații și creșterea încrederii în veniturile viitoare de la bătrânețe, transmite Bloomberg.

„Planul nostru de pensie trebuie să fie conceput în mod echitabil între generații. Asta include pensia anticipată şi economiile private pentru pensie. Prin deciziile noastre, consolidăm încrederea că putem garanta un venit sigur, pe termen, lung la bătrânețe”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz.

Una dintre principalele măsuri ale proiectului este acordarea unei subvenții garantate de 10 euro pe lună pentru copiii și adolescenții cu vârste între 6 și 18 ani. Sumele vor fi direcționate către economii pentru pensie, cu scopul de a construi un capital pe termen lung.

Pentru copiii născuți în anul 2020, plățile vor fi efectuate retroactiv de la 1 ianuarie 2026. Începând cu anul 2029, programul va fi extins și pentru alte grupe de vârstă care nu au fost incluse inițial.

Proiectul introduce și un nou tip de cont de economii pentru pensie, fără cerințe de garanție a capitalului. Guvernul a precizat însă că produsele de economisire cu garanții vor rămâne disponibile pentru cei care preferă un nivel mai ridicat de siguranță.

În cazul acestor produse, nivelul capitalului garantat va putea varia între 80% și 100% din contribuțiile depuse.

Pentru situațiile în care părinții nu deschid un cont de economii pentru pensie, statul va direcționa subvenția lunară într-un instrument de investiții colective. Astfel, drepturile copilului nu vor depinde de o decizie administrativă a familiei.

Dacă părinții aleg ulterior să deschidă un cont individual, sumele acumulate în instrumentul colectiv vor putea fi transferate în noul cont.

Părinții care decid să economisească suplimentar pentru pensia copiilor vor beneficia de o subvenție de 25 de eurocenți pentru fiecare euro depus. Sprijinul se acordă pentru contribuții de până la 1.200 de euro pe an.

Valoarea maximă a subvenției acordate în acest mod este de 300 de euro pentru fiecare copil.

Proiectul mai prevede acordarea unui bonus unic de 200 de euro pentru tinerii care semnează un contract de economii pentru pensie înainte de împlinirea vârstei de 25 de ani. Măsura urmărește încurajarea economisirii timpurii.

Guvernul german consideră că implicarea timpurie a tinerilor în planificarea financiară este esențială pentru sustenabilitatea sistemului de pensii.

„Sprijinim familiile, astfel încât acestea să poată economisi privat pentru copiii lor, și consolidăm educația financiară, asigurându-ne că şi copiii şi adolescenții sunt implicați în planificarea pensionării”, a declarat ministrul german al Finanțelor, Lars Klingbeil.

Actualul sistem de subvenționare, bazat pe scutirea de impozit în faza de acumulare și impozitarea beneficiilor la plată, va rămâne în vigoare. În viitor, subvențiile vor fi calculate proporțional cu contribuțiile efectuate.

Statul va acorda 30 de cenți pentru fiecare euro depus, până la 1.200 de euro anual, urmând ca subvenția să crească la 35 de cenți pe euro începând din 2029. Pentru contribuțiile suplimentare de până la 600 de euro, subvenția va fi de 20 de cenți per euro, contribuția anuală maximă subvenționată fiind de 1.800 de euro.