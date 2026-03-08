Războiul cu Iranul intră într-o etapă mult mai complexă decât cea anticipată inițial de Washington, iar Pentagonul își adaptează strategia pentru o campanie militară de durată în Orientul Mijlociu. Informații publicate de Politico arată că armata americană accelerează reorganizarea capacităților de informații și redistribuirea personalului specializat pentru a susține operațiuni extinse.

Potrivit acelorași informații, Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM) a cerut trimiterea unor noi ofițeri de informații la sediul său din Tampa, Florida. Acești specialiști urmează să sprijine operațiunile împotriva Iranului pentru o perioadă de cel puțin 100 de zile, cu posibilitatea ca misiunea să se prelungească până în luna septembrie.

Aceasta este prima decizie cunoscută prin care administrația Trump suplimentează personalul dedicat conflictului, semnalând că planificarea inițială a fost depășită de evoluția evenimentelor. Ritmul rapid al reorganizării militare sugerează că Washingtonul nu anticipase amploarea consecințelor generate de intrarea în conflict alături de Israel.

În mod obișnuit, operațiunile militare de asemenea dimensiuni sunt pregătite cu luni înainte, însă dinamica actuală indică o adaptare rapidă la realitatea din teren. Politico a relatat anterior că o parte dintre consilierii președintelui Donald Trump au preferat un scenariu în care Israelul să lovească primul, iar Statele Unite să intervină ulterior pentru a sprijini operațiunile. Exact această succesiune de evenimente s-a produs în cele din urmă.

Conflictul a generat deja pierderi umane semnificative și riscă să destabilizeze întreaga regiune. Atacurile israeliano-americane asupra Iranului au provocat cel puțin 1.000 de morți și sute de răniți, potrivit Societății Semilunii Roșii iraniene.

Printre victime se numără și peste 165 de copii care au murit într-un atac asupra unei școli, incident considerat unul dintre cele mai grave episoade de la începutul războiului. Evenimentul a stârnit reacții puternice în plan internațional și a alimentat tensiunile deja existente în Orientul Mijlociu.

În același timp, conflictul produce efecte directe și asupra forțelor americane din regiune. Comandamentul Central al SUA a confirmat moartea a șase militari americani în Kuweit, după un atac lansat de Iran împotriva unei baze militare.

Aceste evoluții arată că războiul nu mai este limitat la lovituri punctuale, ci a intrat într-o fază de confruntare directă, cu riscuri majore pentru stabilitatea regională și pentru securitatea forțelor americane desfășurate în zonă.

Conflictul riscă să domine restul mandatului președintelui Donald Trump și să creeze tensiuni chiar în interiorul bazei sale electorale. O parte dintre susținătorii liderului american se opun implicării într-un nou război în Orientul Mijlociu, mai ales într-un conflict perceput ca fiind declanșat în sprijinul Israelului.

Secretarul de stat american Marco Rubio a recunoscut public că ofensiva israeliană a determinat implicarea directă a Washingtonului în conflict.

„Știam că va exista o acțiune israeliană. Știam că aceasta va declanșa un atac asupra forțelor americane și că, dacă nu acționam preventiv, am fi avut pierderi mai mari”, a declarat Marco Rubio.

La rândul său, premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat cooperarea militară dintre cele două state și a afirmat că actuala campanie reprezintă rezultatul unui obiectiv strategic urmărit de Israel timp de peste patru decenii.

Tensiunile generate de conflict au produs ecouri și în relațiile dintre Washington și aliații săi. Premierul britanic Keir Starmer a discutat duminică cu președintele Donald Trump, la mai puțin de 24 de ore după ce liderul american îl criticase pentru lipsa de sprijin față de campania militară împotriva Iranului.

„Liderii au început prin a discuta despre situaţia actuală din Orientul Mijlociu şi cooperarea militară dintre Marea Britanie şi SUA prin utilizarea bazelor RAF (Royal Air Force) în sprijinul autoapărării colective a partenerilor din regiune”, a transmis o purtătoare de cuvânt a biroului lui Starmer.

Comunicatul oficial nu a făcut referire la criticile recente formulate de Trump pe platforma Truth Social, unde liderul american reacționase la informațiile potrivit cărora Marea Britanie ar putea trimite un portavion în regiune.

„Nu avem nevoie de oameni care să se alăture războaielor după ce noi am câştigat deja!”, a scris Donald Trump într-o postare.

În cadrul discuției telefonice, premierul britanic și-a exprimat și solidaritatea față de Washington după pierderea militarilor americani.

„Primul ministru şi-a exprimat condoleanţele sincere preşedintelui Trump şi poporului american în urma morţii a şase soldaţi americani”, a declarat aceeași purtătoare de cuvânt.

Oficialii britanici au precizat că cei doi lideri intenționează să continue consultările în perioada următoare, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.