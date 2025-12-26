Un încărcător de telefon modern, conectat permanent la priză dar fără dispozitiv conectat, consumă, în medie, sub 0,3 , 0,5 wați pe oră (W/h). Dacă îl lăsăm timp de 24 de ore, consumul total ajunge undeva între 7 și 12 wați pe zi, o valoare similară cu a unui LED mic aprins toată ziua.

Chiar dacă este conectat 30 de zile, energia consumată de un astfel de încărcător rămâne practic neglijabilă comparativ cu consumul total al unui apartament.

Pentru un consum estimat la 0,5 W/h, un încărcător lăsat doar în priză (fără telefon conectat) va folosi aproximativ 12 W pe zi. Pe parcursul unei luni complete (30 de zile), acest consum s‑ar ridica la aproximativ 0,36 kWh (kilowați‑oră). Dacă prețul mediu al energiei electrice este calculat la 1,3 lei/kWh (valoare orientativă), costul lunar al energiei consumate de încărcătorul nefolosit ar fi de aproximativ 0,47 lei.

Situația se schimbă atunci când telefonul este conectat permanent: în momentul în care bateria este complet încărcată, majoritatea telefoanelor și încărcătoarelor moderne intră automat într‑un mod de protecție care reduce fluxul de energie și limitează consumul. Chiar și în această situație, consumul de curent nu depășește, în general, 1–2 wați pe oră în perioada de menținere a bateriei.

Pe scurt, chiar dacă lăsăm încărcătorul cu telefon conectat toată ziua, impactul asupra consumului general este modest datorită tehnologiilor inteligente de management al energiei, care opresc încărcarea odată ce bateria este plină și reduc automat consumul inutil de energie.

Specialiștii în energie precizează că puterea consumată în regim de standby de dispozitive precum încărcătoarele moderne este comparabilă cu cea a aparatelor electronice mici, cum sunt ceasurile digitale sau unele telecomenzi încărcate la priză.

Prin urmare, deși măsurătorile pot varia de la un model la altul, consumul suplimentar de curent nu are un impact semnificativ asupra facturii lunare a unui consumator casnic.