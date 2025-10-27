Specialiștii în service-uri GSM explică ce poți face imediat pentru a crește șansele de salvare a dispozitivului și ce greșeli trebuie neapărat evitate. În primul rând, rămâi calm. Nu totul este pierdut.

Cel mai important aspect este că fiecare secundă contează. Cu cât dispozitivul stă mai mult în apă, cu atât pătrunde mai mult lichid în circuitele interne. Imediat ce îl scoți, nu încerca să-l pornești pentru a verifica dacă mai funcționează. Aceasta este cea mai frecventă greșeală care poate produce un scurtcircuit.

După ce telefonul este afară, oprește-l imediat dacă nu s-a oprit deja. Scoate accesoriile detașabile: carcasă, husă, cartela SIM, card microSD. Acestea pot reține umezeală și împiedică evaporarea apei din interior.

Următorul pas ține de uscare. Specialiștii nu recomandă uscarea dispozitivului cu feonul, deoarece căldura excesivă poate deteriora componentele. În schimb, șterge telefonul cu un prosop și lasă-l într-un loc uscat și ventilat.

Dacă ai la îndemână, poți folosi pungi speciale cu gel de silice. Este vorba despre cele care absorb umezeala, găsite adesea în cutiile cu încălțăminte. Dacă nu, poți apela la metoda clasică cu orez.

Trebuie subliniat că răbdarea este esențială. Dispozitivul trebuie lăsat la uscat cel puțin 24-48 de ore, fără a încerca să-l pornești doar să vezi dacă merge. Umezeala rămâne blocată mult mai mult timp într-un smartphone, spre deosebire de telefoanele clasice.

Dacă telefonul nu pornește după 1-2 zile sau prezintă semne de deteriorare (ecranul pâlpâie, sunetul lipsește, bateria se descarcă rapid), mergi la un service autorizat.

Ce nu trebuie să faci niciodată:

Nu introduce telefonul la încărcat cât timp este umed;

Nu sufla în porturile USB sau în difuzoare, deoarece împingi umezeala mai adânc;

Nu îl scutura sau lovi pentru a scoate apa.

Pericolul este mai mare în cazul băuturilor zaharoase, precum sucul. Zaharurile și sărurile pot oxida rapid componentele, așa că este obligatoriu să ajungi la service cât mai curând.

În cazul în care ai un smartwatch, brățară fitness sau căști wireless care au intrat în apă, pașii sunt similari: oprește dispozitivul, șterge-l bine, lasă-l la uscat și evită orice sursă de căldură puternică.