Când temperaturile scad sub zero în România, dezghețarea parbrizului devine un obicei rapid în diminețile de iarnă. Mulți șoferi se grăbesc, dar unele gesturi aparent simple pot provoca fisuri în sticlă sau pot strica sistemul de climatizare ori ștergătoarele.

Diminețile geroase înseamnă adesea minute bune petrecute lângă mașină, încercând să cureți gheața de pe parbriz. Dacă te grăbești, poți face greșeli care dăunează sticlei sau altor componente ale mașinii. Există însă metode sigure și rapide care te ajută să pleci la drum fără riscuri.

Unul dintre cele mai mari pericole este să torni apă foarte fierbinte pe parbriz. Diferența mare de temperatură poate provoca șoc termic, iar sticla se poate fisura!

Tot la fel de riscant este să pornești ștergătoarele când lamelele sunt lipite de gheață. Le poți rupe sau deforma și poți supraîncărca motorul ștergătoarelor, așa că mai bine cureți gheața înainte.

De asemenea, răzuirea gheții cu obiecte nepotrivite, cum ar fi cuțite sau chei, poate zgâria serios parbrizul, iar chiar și zgârieturile mici se pot transforma în fisuri în timp. Este recomandat să folosești o racletă specială pentru sticlă. Turnarea unei cantități mari de apă rece poate fi și ea problematică, pentru că se poate transforma rapid într-un nou strat de gheață dacă temperatura este sub zero.

Lichidul de parbriz nepotrivit pentru iarnă poate înrăutăți vizibilitatea deoarece lichidul de vară poate îngheța pe geam sau în duze. În sezonul rece, este indicat să folosești lichid special pentru temperaturi scăzute.

În același timp, soluțiile improvizate, cum ar fi alcoolul turnat în cantități mari, pot afecta vopseaua sau garniturile. Cel mai sigur este să folosești un pulverizator sau produse dedicate dezghețării parbrizului.

Ca să eviți formarea gheții pe parbriz, cel mai simplu este să previi problema încă din seara precedentă. O husă specială pentru parbriz este foarte practică: o pui peste sticlă, iar dimineața o îndepărtezi, iar parbrizul rămâne curat.

Dacă mașina este parcată afară și nu ai husă, poți folosi folie, prelată sau chiar un carton fixat sub ștergătoare. Important este ca protecția să fie bine prinsă, ca apa să nu ajungă direct pe sticlă.

Dacă nu ai nimic special, poți folosi și materiale obișnuite, cum ar fi o pătură mai groasă, bine fixată. Mai poți preveni depunerea gheții pulverizând seara un amestec de oțet cu apă sau alcool izopropilic diluat, care ajută pentru că îngheață mai greu decât apa simplă.

Poziția mașinii contează și ea. Dacă poți, parchează cu parbrizul spre est, ca soarele de dimineață să încălzească direct sticla și să topească rapid orice strat subțire de gheață. Pe lângă protecția exterioară, menține interiorul mașinii uscat.

Umezeala din habitaclu poate provoca gheață pe geamurile din interior, așa că aerisește după fiecare drum și nu lăsa haine ude în mașină. Dacă e nevoie, poți folosi un dezumidificator auto.

Un truc simplu, dar util, este să ridici ștergătoarele când se anunță temperaturi scăzute. Astfel, nu se mai lipesc de parbriz și nu se deteriorează. Totuși, alți experți spun că nu ar trebui să insistăm cu acest obicei, pentru că vom deteriora, în timp, arcurile ștergătoarelor.

Nu uita nici de lichidul de parbriz: folosește unul pentru iarnă, pentru că cel de vară poate îngheța și poate bloca sistemul exact când ai nevoie de el.