Mulți șoferi obișnuiesc să ridice ștergătoarele pe timpul iernii, crezând că astfel vor preveni înghețarea lor pe parbriz. Deși intenția este bună, specialiștii avertizează că acest obicei poate provoca probleme serioase pe termen lung.

Conform Autoeco, ridicarea ștergătoarelor pune arcul din interiorul brațului sub tensiune permanentă. Aceasta poate duce la slăbirea arcului, ceea ce reduce presiunea cu care lamele de cauciuc ating parbrizul, diminuând eficiența ștergerii și forțând schimbarea prematură a ștergătoarelor.

”Ce nu trebuie să faci iarna? Și am văzut la foarte, foarte multe persoane. Lasă brațul de ștergător ridicat la mașină «că ninge». Este foarte rău pentru mașină. De ce? În interiorul brațului există un arc. În momentul în care tu ai brațul ridicat, arcul stă în tensiune maximă. Arcul acela trebuie să țină tensiune pe braț”, a explicat autorul postării.

În plus, vântul puternic poate lovi accidental brațul ridicat, riscând fisurarea parbrizului.

„Ajungi să-ți schimbi ștergătoarele, că nu-ți spală bine, nu ești mulțumit că nu sunt bune și dai alți bani, altă distracție. Nu îl lăsa ridicat, pune-l jos. Dai cu o soluție de dezghețat, dai drumul la aerul condiționat la maxim și ai terminat, în câteva minute nu mai ai probleme. Folosește racleta dacă trebuie”, încheie acesta.

Soluțiile speciale de degivrare reprezintă cea mai sigură metodă de a îndepărta gheața. Acestea topesc rapid stratul de gheață fără a afecta sticla sau garniturile, fiind mult mai eficiente decât încercările improvizate. De asemenea, utilizarea sistemului de ventilație al mașinii ajută la încălzirea graduală a parbrizului; pornește motorul și direcționează aerul cald către geam, crescând temperatura treptat pentru a evita fisurarea sticlei din cauza schimbărilor bruște de temperatură.

Racletele și perii din plastic sau cu peri moi sunt ideale pentru îndepărtarea gheții și a zăpezii. Este important să nu folosești obiecte metalice sau carduri bancare, care pot lăsa zgârieturi permanente. În lipsa soluțiilor comerciale, un amestec de alcool sanitar cu apă poate ajuta rapid la dezghețarea parbrizului, scăzând punctul de îngheț și ușurând curățarea.

În timpul procesului de dezghețare, trebuie evitată folosirea apei fierbinți, deoarece șocul termic poate provoca crăparea instantanee a parbrizului. De asemenea, pornirea ștergătoarelor lipite de gheață poate deteriora motorul sau lamelele de cauciuc, iar forțarea portierelor înghețate poate rupe chederele. În aceste situații, spray-urile speciale pentru încuietori sau mișcările delicate sunt mult mai sigure.