Titi Aur a explicat ce înseamnă, în realitate, o anvelopă all-season. Expertul în conducere defensivă a afirmat în podcastul ProMotor că, în condiții de iarnă severă, șoferii care folosesc acest tip de anvelope ar trebui să evite deplasările.

El a comparat anvelopele all-season cu o geacă subțire purtată tot anul și a arătat că aceasta poate fi potrivită primăvara sau toamna, dar devine ineficientă la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate. Potrivit explicației sale, la minus 10 grade ar fi insuficientă, iar la 40 de grade ar crea disconfort, însă în perioadele intermediare ar putea fi potrivită.

„Ce să facă cei cu anvelope all-season? Să stea acasă! De ce să stea acasă?! … E o poveste cu all-season. Este ca și cum aș purta o geacă subțire și mi-aș dori să-mi fie bine cu ea atât iarna, cât și vara. Bineînțeles că iarna la -10° voi tremura de frig, iar vara la 40° voi fi sufocat de căldură, dar voi avea și o perioadă de primăvară, de toamnă, când îmi va fi bine cu geaca aia subțire”, a spus Titi Aur.

Anvelopele all-season pot funcționa acceptabil în condiții moderate. În schimb, în episoade de ger, polei și viscol, performanțele lor pot fi limitate comparativ cu anvelopele dedicate de iarnă.

Titi Aur a adus în discuție și evoluția compoziției anvelopelor din ultimii 10-20 de ani. El a explicat că, în trecut, existau anvelope relativ bune atât iarna, cât și vara, deoarece se utiliza într-o proporție mai mare cauciuc natural. Potrivit afirmațiilor sale, cauciucul natural oferă performanțe ridicate și o flexibilitate bună.

„Dacă acum 10-15, 20 de ani existau anvelope relativ bune și iarna și vara, este pentru că se folosea foarte mult cauciuc natural. Cauciucul natural este varianta cea mai bună ca să ai o anvelopă eficientă”, explică acesta.

În prezent, cererea globală mare și producția la scară extinsă au dus la utilizarea compușilor sintetici. Expertul a arătat că nu există suficiente resurse de cauciuc natural pentru numărul actual de anvelope produse la nivel mondial.

În consecință, producătorii folosesc înlocuitori și compuși chimici care sunt optimizați fie pentru condiții de iarnă, fie pentru condiții de vară.

„Fiind atât de multe anvelope și atât de multe mașini care circulă în lume, nu există sursă de cauciuc natural atât de multă. Și atunci s-a venit cu tot felul de înlocuitori, componente, chimicale, plasticuri care înlocuiesc cauciucul natural parțial sau total. Aceste compoziții sunt gândite pentru iarnă sau pentru vară”, a mai afirmat Titi Aur.

Această specializare face ca anvelopele moderne să fie adaptate unor temperaturi și condiții specifice. Cele de iarnă rămân mai flexibile la temperaturi scăzute și oferă aderență superioară pe zăpadă și gheață. Cele de vară sunt concepute pentru temperaturi ridicate și pentru carosabil uscat sau umed.

Anvelopele all-season pot reprezenta o opțiune practică pentru șoferii care circulă în oraș sau în zone cu ierni blânde. În condiții de viscol, polei și temperaturi negative persistente, anvelopele dedicate de iarnă pot oferi un nivel suplimentar de siguranță.