Atunci când ștergi un fișier, acesta nu dispare imediat din memorie. Sistemul de operare marchează spațiul ca fiind liber, dar datele rămân acolo până sunt suprascrise. Acesta este motivul pentru care recuperarea este posibilă, dar doar într-o anumită perioadă.

Cu cât folosești mai mult dispozitivul după ștergere, cu atât șansele scad. Instalarea de aplicații sau copierea de fișiere noi poate distruge definitiv datele vechi.

Primul pas este verificarea coșului de reciclare, pentru că multe fișiere ajung acolo. Dacă nu sunt prezente, următoarea opțiune este folosirea unui program de recuperare a datelor.

Aceste aplicații scanează hard diskul și caută fragmente de fișiere care nu au fost suprascrise. Este important ca instalarea programului să se facă pe alt disc, dacă este posibil. Recuperarea este mai eficientă pe hard disk-uri clasice decât pe SSD-uri, unde ștergerea este mai agresivă.

Pe Windows există mai multe programe cunoscute pentru astfel de situații. Recuva este una dintre cele mai populare opțiuni pentru fișiere șterse recent. Este simplu de folosit și poate recupera documente, poze sau fișiere video. EaseUS Data Recovery Wizard este o altă aplicație des folosită, mai ales când este vorba de partiții șterse sau formatare accidentală.

Pe Mac, prima soluție este verificarea coșului de gunoi. Dacă folosești un sistem de backup automat, șansele cresc considerabil. Există și aplicații dedicate care funcționează similar cu cele de pe Windows.

Ele pot recupera documente, imagini sau fișiere audio, în funcție de cât de recentă a fost ștergerea. Disk Drill este una dintre cele mai cunoscute soluții. Poate recupera fișiere șterse din Trash sau pierdute în urma unor erori de sistem. Stellar Data Recovery pentru Mac este o altă variantă folosită pentru documente, poze și fișiere audio.

În multe cazuri, utilizatorii se bazează și pe sistemul de backup Time Machine, care permite revenirea la versiuni mai vechi ale fișierelor. Fără un backup activ, aplicațiile rămân singura variantă realistă.

Pe telefoane, situația este mai complicată. Pe Android, în anumite cazuri, pozele sau fișierele pot fi recuperate dacă nu au fost suprascrise. Unele aplicații pot ajuta, dar rezultatele sunt limitate.

DiskDigger este una dintre cele mai cunoscute aplicații pentru astfel de cazuri. Poate recupera imagini și uneori fișiere video, mai ales dacă telefonul nu a fost folosit intens după ștergere.

Pe iPhone, fără un backup anterior, recuperarea este aproape imposibilă. Sistemele moderne de securitate criptează datele și ștergerea este definitivă. De aceea, telefoanele sunt cele mai sensibile dispozitive când vine vorba de pierderi accidentale.

Backup-ul rămâne cea mai sigură metodă de protecție. Copiile automate, fie în cloud, fie pe un hard extern, pot salva ani de muncă sau amintiri. Un hard extern este una dintre cele mai simple soluții.

Conectezi dispozitivul, copiezi fișierele importante și le păstrezi separat. Este o variantă bună pentru poze, documente și proiecte mari. Dezavantajul apare atunci când backup-ul nu este actualizat constant. Dacă uiți să faci copii regulate, riști să pierzi ultimele fișiere. Hardul extern poate fi și el deteriorat sau pierdut.

De aceea, documentele importante, pozele de familie și fișierele de lucru ar trebui salvate în cel puțin două locuri diferite.

Cu un backup în cloud, fișierele sunt salvate automat, fără intervenție manuală. Pozele, documentele și chiar setările dispozitivului pot fi sincronizate constant. Avantajul major este accesul de oriunde și protecția în caz de furt sau defectare a dispozitivului. Dezavantajul este dependența de internet și spațiul limitat în versiunile gratuite.

Backup-ul ideal este cel automat și zilnic. Pentru fișierele critice, chiar și o copie săptămânală este mai bună decât nimic.