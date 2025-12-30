Windows strânge în timp fișiere temporare, cache de la aplicații, jurnale de erori, fișiere rămase după update-uri și resturi de la programe dezinstalate. Toate acestea ocupă spațiu pe disc și pot încetini sistemul, mai ales pe laptopuri sau PC-uri cu SSD mai mic.

Important de știut este că majoritatea problemelor nu vin dintr-un singur fișier mare, ci din multe lucruri mici care rulează constant. De aceea, simpla ștergere a câtorva foldere nu rezolvă totul, dar nici nu trebuie să intri agresiv în registru sau în foldere de sistem.

Primul pas sigur este folosirea instrumentelor incluse deja în Windows. „Storage Sense” (Setări – Spațiu de stocare – Fișiere temporare) și „Disk Cleanup” sunt cele mai simple și mai sigure opțiuni. Ele elimină fișiere temporare, cache de sistem, fișiere vechi de update și conținutul din Recycle Bin.

Un alt pas sigur este verificarea aplicațiilor care pornesc odată cu Windows. Multe programe se adaugă singure la startup fără să fie esențiale. Dezactivarea lor nu le șterge, ci doar le oprește din a rula inutil în fundal.

De asemenea, dezinstalarea aplicațiilor pe care nu le mai folosești este una dintre cele mai eficiente metode de a „ușura” sistemul. Dacă nu ai mai deschis un program de un an, probabil nu îți este necesar.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este ștergerea manuală de fișiere din foldere de sistem, cum ar fi Windows, System32 sau AppData, fără să știi exact ce faci. Aici sunt componente de care sistemul are nevoie pentru a funcționa corect.

La fel de riscant este folosirea unor „cleanere minune” care promit să rezolve totul cu un singur click. Multe dintre ele șterg chei din registry fără discernământ, iar efectele apar mai târziu, sub formă de erori sau crash-uri greu de diagnosticat.

Curățarea registry-ului este, în general, inutilă pentru performanță și riscantă pentru stabilitate. Windows nu devine mai rapid pentru că registry-ul e „mai mic”.

Pe lângă instrumentele deja incluse în Windows, cu utilitarul WinUtil poți dezactiva servicii inutile, elimina aplicații preinstalate de Windows (bloatware), ajusta setări de confidențialitate și opri funcții care rulează în fundal. Marele avantaj este transparența: vezi exact ce modifici.

Utilitarul este open source și nu este necesară instalarea. Rulează direct din PowerShell sau Terminal ca administrator. Nu este un cleaner clasic, ci mai degrabă un „panou de control avansat”.

Deschide Windows Terminal sau PowerShell cu Run as administrator. Apoi rulează comanda: irm „https://christitus.com/win” | iex

Winutil trebuie folosit însă cu atenție. Nu este recomandat să aplici setări „în bloc” fără să citești ce fac. Ideal este să bifezi opțiunile pe rând, să înțelegi ce dezactivezi și să eviți modificările care țin de securitate sau update-uri dacă nu știi ce implică. Fiecare setare are explicații despre ce face mai exact, așa că înainte să bifezi ceva e bine să le citești.

Pentru majoritatea utilizatorilor, Winutil este util mai ales pentru dezinstalarea aplicațiilor inutile și reducerea serviciilor care pornesc automat, nu pentru „curățenie agresivă”.

Dacă scopul tău este strict „curăț Windows fără să stric nimic”, atunci WinUtil îl tratezi ca opțional. Partea „safe” rămâne „Storage Sense” și „Disk Cleanup” și, la nevoie, DISM/SFC. WinUtil e util, dar nu e obligatoriu.