Primul pas este să verifici permisiunile pe care le-ai acordat de-a lungul timpului. Fie că ai un telefon cu Android sau iOS, ai o secțiune dedicată unde vezi clar ce aplicații accesează locația, microfonul, camera sau fișierele personale. Dacă o aplicație simplă, de exemplu una de editare foto, are acces constant la microfon sau la locația în timp real, merită să investighezi mai atent aceste setări.

Un alt indiciu apare atunci când bateria telefonului începe să se descarce neobișnuit de repede, chiar dacă îl folosești normal. Aplicațiile care rulează în fundal fără ca tu să le vezi pot consuma resurse importante. În același timp este util să urmărești traficul de date. Dacă telefonul transmite volume mari de informații către servere necunoscute în timp ce nu faci nimic, este un semn că o aplicație ar putea colecta mai mult decât are nevoie.

Se întâmplă uneori ca telefonul să devină mai lent fără motiv, să se încălzească excesiv sau să pornească singur anumite procese. Aceste comportamente pot apărea atunci când există programe care urmăresc activitatea utilizatorului. În astfel de situații, o scanare completă cu un program de securitate pentru mobil poate arăta dacă există o aplicație ascunsă care îți monitorizează activitatea.

Dacă găsești o aplicație suspectă sau pe care nu îți amintești să o fi instalat, este bine să o elimini imediat. Înainte de a o șterge poți căuta numele ei online pentru a vedea dacă există alți utilizatori care au întâmpinat probleme similare. Este recomandat să verifici și dacă are acces la funcții sensibile. O aplicație instalată la întâmplare poate avea permisiuni pe care nu le-ai aprobat conștient, mai ales dacă a venit la pachet cu alt program.

După ce ai eliminat aplicația, este util să schimbi parolele conturilor importante, în special cele de email, social media și bancare. În anumite situații poate fi necesar să resetezi telefonul la setările din fabrică. Această măsură este mai drastică, dar curăță complet sistemul și elimină orice program ascuns. Înainte de resetare nu uita să faci o copie de siguranță a fotografiilor și documentelor personale.

În plus, ar fi bine să verifici dacă nu ai activată instalarea de aplicații din surse necunoscute. Dacă această opțiune este pornită, există riscul ca unele programe să se instaleze fără verificările de securitate clasice. Dezactivarea acesteia reduce semnificativ riscul de infectare.

O regulă simplă este să instalezi aplicații doar din magazinele oficiale. Acestea sunt verificate constant și pot fi eliminate rapid dacă se dovedește că au comportament suspect.

De asemenea, este bine să te uiți la evaluările celorlalți utilizatori, la comentarii și la numărul de instalări. O aplicație care are puține descărcări, multe recenzii negative sau permisiuni ciudate nu merită instalată.

Este util să actualizezi sistemul de operare și aplicațiile deja existente. Actualizările remediază de obicei vulnerabilități care ar putea fi folosite de programe malițioase. În plus, un program antivirus pentru mobil poate detecta activități neobișnuite, aplicații ascunse sau schimbări în sistem. Nu este obligatoriu, dar face telefonul mult mai sigur.

Un alt aspect important este evitarea linkurilor primite de la persoane necunoscute sau prin mesaje ciudate. Uneori un simplu link poate instala un program nedorit sau poate deschide o pagină care încearcă să îți extragă datele personale. Este bine să fii atent și la reclamele agresive care promit premii sau oferte neverosimile, deoarece unele dintre ele conduc către instalarea unor aplicații nedorite.

Dacă folosești telefonul pentru activități sensibile, cum ar fi plata facturilor sau lucrul cu documente importante, poți activa autentificarea în doi pași. Aceasta adaugă un nivel suplimentar de securitate și împiedică accesul altor persoane la conturile tale chiar dacă parola a fost compromisă.