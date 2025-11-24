Plățile digitale câștigă constant teren în cazul livrărilor la domiciliu, chiar dacă metodele tradiționale de plată rămân o alegere obișnuită pentru 62% dintre români. 26% dintre respondenți plătesc deja cu cardul direct la curier, iar alți 11% folosesc metode complet online, cum ar fi plata prin aplicația firmei de curierat sau linkul trimis înainte de livrare, arată un sondaj național realizat online de Cargus în rândul a peste 1.000 de respondenți din mediul urban.

Românii aleg plata cu cardul pentru că este mai rapidă (39%), mai sigură (33%) și, pentru unii, mai comodă (10%), evitând astfel să pregătească banii din timp sau să caute suma fixă când curierul e la ușă. În plus, aproape jumătate (46,7%) ar renunța la banii cash dacă ar primi reduceri sau cashback, iar 32,7% dacă ar ști că își primesc imediat banii înapoi în caz de retur.

Totuși, încrederea în comerciant rămâne factorul care influențează cel mai mult alegerea metodei de plată. Peste jumătate dintre români (55%) spun că decid cum plătesc în funcție de reputația magazinului. Cu brandurile mari se simt mai siguri și plătesc fără ezitare digital, însă devin mai prudenți atunci când comandă de la magazine mai mici sau mai puțin cunoscute. Chiar și așa, direcția e clară: aproape jumătate (49%) dintre respondenți cred că s-ar adapta ușor la o piață în care plata ramburs ar dispărea complet.

Experiența de livrare influențează din ce în ce mai mult alegerile de plată, încurajând o schimbare de la obiceiurile tradiționale de plată către optiunile digitale. Tot mai mulți cumpărători descoperă avantajele plății cu cardul direct la curier, iar aproape 28% dintre respondenții care nu au folosit încă această metodă de plată spun că ar vrea să încerce această opțiune.

Pentru mulți, cea mai mare grijă la primirea unui colet cu plata ramburs este să aibă banii pregătiți (50%) sau teama că nu vor fi acasă când ajunge curierul (45%). Rezultatele sondajului Cargus arată și o legătură clară între experiența de plată și percepția asupra curierului: 4 din 10 români consideră că un curier care oferă plata cu cardul transmite profesionalism, pare mai serios, atent și modern.

Pe măsură ce experiențele devin mai simple și mai transparente, crește și sentimentul de siguranță. 86% dintre români declară că se simt confortabil sau complet protejați atunci când plătesc cu cardul, fie online, fie la livrare, iar doar 9% spun că evită plățile digitale.

Tranziția de la numerar la plăți digitale este strâns legată de siguranță, confort și beneficii concrete. Românii nu renunță la cash doar pentru comoditate, ci atunci când simt că plata digitală aduce un avantaj real. Aproape jumătate (47%) ar face tranziția către card dacă ar primi reduceri sau cashback, 39,2% pentru un proces de plată mai simplu și rapid.

Returul instant al banilor și confirmarea imediată a tranzacției completează topul așteptărilor. Totuși, 18,9% dintre respondenți afirmă că preferă să rămână la plata ramburs, indiferent de beneficii.

Când vine vorba de așteptări, românii nu mai caută doar o plată rapidă, ci una simplă, sigură și transparentă. 50,7% consideră confirmarea instant a tranzacției (de exemplu, prin SMS) cel mai util beneficiu, urmată de 33,1%, care menționează reducerile sau cashback-ul, și de 29,4%, care apreciază returul rapid al banilor.

În plus, 8 din 10 români spun că este important să poată alege cum plătesc, online, la curier sau prin aplicație. Cu cât opțiunile sunt mai clare și mai flexibile, cu atât crește deschiderea către metodele digitale.

Tinerii sunt, și de această dată, cei mai deschiși la schimbare. Aproape 70% dintre respondenții din generațiile Z și Millennials folosesc deja cardul pentru cumpărături online, comparativ cu 66% în rândul generației X. Pe măsură ce aceste generații devin publicul dominant al comerțului online, așteptările lor ridică standardele pentru întreaga piață.

„România se apropie tot mai mult de normalitatea europeană a plăților digitale – simple, sigure și fără stres. Tot mai mulți cumpărători descoperă confortul de a finaliza comanda cu un simplu click, direct în aplicația curierului sau prin POS mobil, fără grija banilor pregătiți sau a restului. Oamenii caută soluții rapide și sigure, care le fac viața mai ușoară, iar comerțul online trebuie să țină pasul cu aceste așteptări. La Cargus, vedem momentul livrării ca pe o parte esențială a experienței de cumpărare – acolo se simte cu adevărat grija pentru client. De aceea, investim constant în tehnologii care oferă libertate de alegere și o conexiune mai directă între curier și client. Evoluția plăților digitale la livrare urmează trendurile europene, unde plata cu cardul a devenit deja o normalitate. În România, extinderea POS-urilor mobile și folosirea aplicațiilor moderne de curierat transformă livrarea într-o experiență mai sigură și mai potrivită stilului de viață actual”, spune Belgin Bactali, CEO Cargus.

„Românii sunt foarte receptivi la inovație, iar apetența lor pentru plățile digitale este o confirmare clară. Datele noastre arăta că trei din patru consumatori folosesc cardul online, iar doi din trei în magazine. Totuși, această adopție digitală vine cu așteptări la fel de ridicate: securitatea este prioritatea principală, iar 90% dintre cumpărători ar trece la o altă metodă de plată dacă ar percepe-o ca fiind mai sigură. Pentru comercianți, mesajul este clar: încrederea nu mai este opțională. Oferirea mai multor opțiuni de plată sigure și investițiile în tehnologii care sporesc securitatea și simplitatea plăților – precum soluțiile de tokenizare sau Click to Pay de la Visa – devin un avantaj competitiv esențial”, adaugă Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România.

Sondajul Cargus privind obiceiurile de plată ale românilor este un proiect susținut de Visa și a fost realizat în perioada 10 – 22 septembrie 2025, pe un eșantion de 1.002 respondenți din mediul urban, cu vârsta de peste 18 ani.

Studiul analizează preferința pentru card, ramburs sau portofele digitale, precum și factorii care influențează alegerile consumatorilor, de la siguranță și comoditate până la nivelul de familiaritate cu comercianții și curierii.