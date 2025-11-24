Reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC) au spus că termenul „neconform”, în noua lege, se referă la produsele care nu respectă cerințele legale de calitate și care nu pot fi folosite așa cum trebuie. Ei au explicat că un produs poate fi neconform dacă are defecte ascunse, probleme de fabricație sau nu respectă standardele legale.

ANPC a transmis că este important să înțelegem corect termenii folosiți atunci când se evaluează și se monitorizează practicile comerciale, conform Legii nr. 190/2025. Ei au explicat că termenul „neconformitate” vine din „neconform” și poate avea mai multe sensuri, ceea ce poate duce la interpretări diferite.

Totodată, au precizat că noile reguli se referă doar la cazurile în care produsul nu respectă cerințele legale de calitate, funcționează prost sau nu corespunde caracteristicilor declarate, chiar dacă a fost folosit și întreținut corect. Potrivit ANPC, discuțiile publice au arătat că oamenii pot înțelege diferit termenul „neconform”, din cauza mai multor sensuri posibile.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a semnat legea care dă posibilitatea să se amendeze comercianții cu sume între 5.000 și 25.000 de lei dacă nu înlocuiesc produsele cumpărate care au probleme, în termen de 30 de zile de la achiziție.

Potrivit ANPC, valoarea sancțiunilor reflectă atât gravitatea prejudiciilor pe care le pot suferi consumatorii, cât și necesitatea ca magazinele să trateze cu mai multă responsabilitate procedurile de garanție.

Pe fondul creșterii vânzărilor online, protecția consumatorilor trebuie să fie mai solidă, iar un mecanism de amendare clar ajută la prevenirea practicilor de tergiversare sau refuz. Instituția consideră că această modificare legislativă reprezintă un sprijin real pentru cumpărători, oferind un cadru mai ferm pentru respectarea garanțiilor legale. În opinia ANPC, legea va contribui la creșterea încrederii în piață și la o protecție completă a drepturilor consumatorilor.

ANPC spune că Legea nr. 190/2025 oferă un instrument în plus pentru a acționa rapid când comercianții refuză sau întârzie nejustificat să înlocuiască produsele defecte, când creează probleme consumatorilor sau nu respectă termenul de 30 de zile pentru a constata problemele.