ING Bank și Generali România au anunțat lansarea RoPay Facturi, o soluție digitală menită să accelereze și să simplifice modul în care clienții își achită serviciile de asigurare.

Începând din luna octombrie, documentele de plată emise de Generali includ un cod QR RoPay, care poate fi scanat direct din aplicația mobilă a băncii, facilitând o tranzacție rapidă, sigură și intuitivă.

Noua integrare marchează un pas important în strategia ambelor companii de a îmbunătăți experiența utilizatorilor prin tehnologii moderne și procese simplificate.

Implementarea codului QR RoPay pe documentele de plată reflectă angajamentul ING de a transforma interacțiunea cu produsele bancare prin soluții digitale accesibile. Scanarea codului permite inițierea unei plăți instant, eliminând necesitatea introducerii manuale a datelor de card sau IBAN.

Clienții Generali pot achita rapid primele de asigurare, cu condiția ca banca lor să susțină tehnologia RoPay.

Reprezentanții Generali au transmis că integrarea acestei soluții este văzută ca un pas firesc în digitalizarea proceselor, întrucât reduce timpul de procesare și elimină riscul erorilor de introducere a datelor, în condiții de securitate sporită.

„Ne concentrăm permanent pe simplificarea interacțiunii cu clienții noștri, iar integrarea soluției RoPay prin cod QR pe documentele de plată reprezintă un pas firesc. Pe lângă timpul economisit pentru achiziția serviciilor de asigurare și procesarea plății, se elimină riscul de introducere eronată a datelor de card sau IBAN, totul în condiții de siguranță sporită a datelor. Suntem mândri să fim printre primii asigurători care implementează această soluție modernă și să ne ajutăm clienții să se asigure mai comod și mai rapid”, explică Ileana Damian, Chief Operations Officer, Generali România.

Soluția RoPay este parte a platformei naționale de plăți mobile fără card, dezvoltată de TRANSFOND în colaborare cu instituțiile financiar-bancare.

Aceasta permite transferuri instant între persoane, fără comisioane, precum și plăți către comercianți prin scanarea unui cod QR, direct din aplicațiile de mobile banking.

ING Bank a subliniat că publicul local se află încă într-un proces de familiarizare cu soluțiile RoPay, însă instituția este convinsă că acestea vor deveni în scurt timp un standard, atât pentru transferurile între persoane, cât și pentru plățile către furnizori de servicii.

Reprezentanții băncii au apreciat că introducerea codului QR pe documentele de plată ale Generali demonstrează preocuparea companiei de asigurări pentru îmbunătățirea experienței clienților și că ING este pregătită să extindă implementarea tehnologiei alături de partenerii săi.

„Publicul din România este încă în faza de familiarizare cu soluțiile de plată RoPay, însă avem încredere că acestea vor deveni un standard pe piață – atât pentru transferurile între persoane, cât și pentru plățile către comercianți sau furnizori de servicii. Generali demonstrează, încă o dată, preocuparea pentru experiența clientului, prin introducerea codului QR RoPay pe documentele de plată, facilitând astfel o modalitate simplă și eficientă de a parcurge acest proces. Suntem pregătiți să extindem implementarea soluțiilor RoPay alături de clienții noștri”, a declarat Raluca Țintoiu, Deputy CEO & Head of Wholesale Banking, ING Bank România.

Pentru a garanta siguranța tranzacțiilor, scanarea codurilor RoPay este posibilă exclusiv din aplicațiile bancare în care clienții au conturi active, acestea folosind criptare completă, autentificare biometrică sau parole dinamice.

Sistemul reduce riscul tentativelor de fraudă asociate tranzacțiilor cu coduri QR și asigură un nivel ridicat de protecție a datelor personale și bancare.

Reprezentanții TRANSFOND au transmis că soluția RoPay aduce beneficii reale utilizatorilor, transformând plata serviciilor într-un proces mai rapid și mai eficient. Ei consideră că implicarea activă a ING în extinderea acestor soluții consolidează premisele pentru ca RoPay să devină un brand național în zona plăților digitale.