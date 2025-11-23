Cum pregătim România conectată și protejată pentru 2030?

Asigurările în era inteligenței artificiale și distribuția digitală au fost în prim-planul ediției, unde tehnologia, AI-ul și educația au constituit temele cheie. Acestea au evidențiat atât punctele vulnerabile ale industriei, cât și direcțiile concrete prin care sectorul poate accelera dezvoltarea în anii următori.

„Dacă vrei să schimbi o industrie, e suficient să ai lângă tine radical din 1% dintre oamenii industriei. Dacă ne imaginăm că domeniul asigurărilor are 100.000 de profesioniști, radicalul ar fi 35 de oameni care ar putea schimba industria. Dar trebuie să fie oameni care construiesc pentru mâine, nu pentru astăzi. Schimbarea vine încet, dar sigur. Astăzi încercăm să ghicim viitorul în era AI. Propun să ne întâlnim peste 10 ani aici și să vedem cine a avut dreptate când vine vorba de prezicerea viitorului în era inteligenței artificiale”, a spus Cătălin Chiș, CEO LIH.

Liderii industriei au punctat câteva priorități esențiale:

Creșterea gradului de adopție AI și trecerea la discuții tehnice reale între liderii industriei; recunoașterea importanței gândirii critice în contextul noilor tehnologii.

Așteptări realiste de la tehnologiile emergente, care au nevoie de timp pentru a se stabiliza și maturiza.

Acces transparent la date privind volumul asigurărilor online la nivel de industrie, prin ASF — esențial pentru dezvoltarea unor produse calibrate pe piață.

Actualizarea legislației, care rămâne semnificativ în urma progreselor tehnologice.

„Nu cred că digitalizarea și implementarea AI vor duce la dispariția acestei meserii. Din contră, cred că vor aduce creșterea veniturilor pentru cei care activează în domeniu”, a zis Iulius Marian Firczak, Deputat. „E timpul să acționăm cu o viteză mult mai mare. Liderii trebuie să intre în discuții tehnice, pentru a integra digitalizarea în modelele de business. Asigurările rămân despre oameni și conexiuni autentice — iar tehnologia ne va ajuta să fim mai aproape de clienți și să avem timp mai mult pentru lucruri care contează”, a adăugat Virgil Șoncutean, CEO Allianz.

Participanții au subliniat câteva elemente cheie:

Procese mai profunde de analiză și market research, pentru identificarea zonelor cu potențial crescut de adopție.

Digitalizarea proceselor cu ajutorul unor echipe „fresh”, care pot privi critic și obiectiv modul de funcționare al organizației.

O experiență îmbunătățită pentru consumatori în aplicațiile și platformele digitale.

„Cea mai mare greșeală când vrei să devii digital este să transformi hârtia în hârtie digitală. Trebuie să regândim procesele, nu doar să le mutăm în format electronic. E nevoie de oameni noi, cu un ochi critic, care să revadă procesele și o cultură internă pregătită să accepte schimbarea”, a spus Ioana Frîncu, CTO Eazy Insurance.

Piața românească se situează mult sub media europeană, iar creșterea ei este influențată direct de oamenii din industrie. Pentru 2026, participanții au identificat câteva direcții clare:

Atragerea unui număr mai mare de femei în industrie, cu impact direct în segmentul life & health.

Dublarea numărului de consultanți în asigurări, alături de o reprezentare mai bună a tinerilor.

Educație continuă pentru forța de vânzări, pentru creșterea calității interacțiunii cu clienții.

Transformarea clienților în clienți „lifetime”, care primesc consultanță pe tot parcursul vieții, nu doar în momente punctuale.

„Ne dorim să ușurăm tranziția de la nevoia clientului la încheierea poliței. Avem o platformă prin care ajutăm asigurătorii să lanseze produse în piața din România mult mai repede decât o pot face pe platformele proprii. Este pentru prima dată când spunem public: sunteți invitați să testați și să lansați produse prin platforma noastră”, a explicat Cristian Filimon, Director Insurance LIH.

Dincolo de tehnologii, reglementări și strategii, TID 2025 a arătat că viitorul industriei de asigurări este construit de oameni: specialiști care își pun întrebări, lideri care își asumă decizii, parteneri care colaborează. Tehnologia ne oferă instrumentele, însă mentalitatea, educația și colaborarea sunt cele care vor decide viteza schimbării. Până în 2030, industria are șansa să devină nu doar mai modernă, ci și mai relevantă pentru români — iar această transformare începe astăzi.