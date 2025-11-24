Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat recent tarifele de referință pentru polițele RCA, evidențiind diferențe semnificative între zonele Capitalei și restul țării. Bucureștiul și județul Ilfov înregistrează prețuri mai mari, datorită frecvenței mai ridicate a accidentelor și costurilor superioare pentru reparațiile mașinilor avariate.

Sorin Mititelu, vicepreședintele ASF, explică că tariful de referință nu reprezintă un preț obligatoriu pentru asiguratori, ci o valoare orientativă, calculată pe baza analizelor pieței. Acesta servește drept reper pentru protejarea persoanelor considerate „asigurate cu risc ridicat”.

“Este important de precizat întâi de toate ce nu este tariful de referință. Nu este un preț stabilit prin lege pentru asigurarea de răspundere civilă auto. Nu este un preț care este cu caracter obligatoriu de aplicat de către asiguratori. Este, în fapt, o valoare calculate în baza unor analize și care este folosită în primul rând, așa după cum îi spune și numele, drept referință pentru a oferi o soluție de protecție pentru ceea ce se numește asigurat cu risc ridicat.”

În practică, dacă o persoană primește mai multe oferte RCA și cel puțin trei dintre acestea depășesc tariful de referință, există posibilitatea de a apela la Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR). BAAR poate redirecționa solicitantul către o companie care va prelua asiguratul la un tarif recomandat, apropiat de nivelul de referință.

Mititelu subliniază că este esențial ca fiecare persoană să analizeze toate ofertele disponibile pe piața RCA – cele zece companii active – înainte de a decide dacă este eligibilă pentru mecanismul de protecție. Uneori, chiar dacă câteva oferte sunt peste nivelul de referință, există și alternative mai avantajoase care trebuie luate în calcul.

“Este necesar să ai un mecanism de protecție a consumatorului, deci a asiguratului, pentru aceste situații în care mecanismul pieței nu funcționează corespunzător. Astfel, a fost introdus mecanismul asiguratului cu risc ridicat. În condițiile în care un asigurat încearcă să cumpere o asigurare RCA și primește, evident, mai multe oferte, iar cel puțin trei dintre ele sunt peste un nivel de referință considerat normal – pentru asta avem tariful de referință -, are posibilitatea de a apela Biroul Asiguratorilor Auto din România (BAAR), care are obligația de a-i transmite o companie care va prelua acel asigurat la un tarif recomandat, care este calculat de principiu plecând tot de la tariful de referință.”

Astfel, tariful de referință devine un instrument util pentru a proteja consumatorul și pentru a garanta că mecanismul pieței funcționează corect, oferind soluții echitabile în special pentru șoferii care se confruntă cu tarife ridicate din cauza profilului de risc.

“Este foarte posibil ca poate sunt doi sau trei sau cinci care au oferte peste tariful de referință, și practic ai putea fi eligibil pentru acel mecanism al asiguratului cu risc ridicat, dar în fapt, să fie alți doi- trei la care oferta lor să fie chiar sub tariful de referință sau sub tariful recomandat. Deci, practic să ne asigurăm că într-adevăr în piață nu sunt prețuri mai mici, să le vedem pe toate”

Costul final al poliței RCA este determinat de mai mulți factori, printre care vârsta șoferului. Cei care au sub 30 de ani plătesc adesea prime semnificativ mai mari, datorită riscului statistic perceput ca fiind mai ridicat.

De asemenea, un istoric de condus fără accidente (clasa Bonus superioară) poate reduce considerabil prețul, în timp ce daunele anterioare (clasa Malus) duc la creșterea acestuia.

În general, mașinile cu motoare mai mari au costuri RCA mai ridicate.

Mai mult, zona de domiciliu sau reședință a proprietarului autovehiculului influențează prețul, de exemplu, tarifele pot fi diferite în funcție de județ sau zona urbană/rurală.

Fiecare asigurator (ex: Asirom, Groupama, Omniasig, Allianz, Generali, Grawe, Axeria) are propria politică tarifară, chiar dacă se bazează pe tarifele de referință publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).