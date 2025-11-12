Marile branduri din Asia își aliniază strategiile pentru finalul anului. OnePlus pregătește lansarea pe piața europeană a modelului OnePlus 15 pe 13 noiembrie 2025.

Noul flagship va fi echipat cu procesorul Snapdragon 8 Elite Gen 5 și un ecran LTPO cu rezoluție 1.5K și rată de refresh de 165 Hz. Autonomia promite să fie una dintre cele mai bune din segment, datorită unei baterii generoase de aproximativ 7.300 mAh.

Compania a renunțat la colaborarea cu Hasselblad, dezvoltând un nou sistem de imagine numit „DetailMax”, centrat pe claritate și acuratețea culorilor.

Oppo va aduce pe piață seria Find X9, compusă din modelele Find X9 și Find X9 Pro. Lansarea este programată pentru luna noiembrie. Varianta Pro va integra un chipset MediaTek Dimensity 9500, o baterie uriașă de aproximativ 7.500 mAh și un sistem de camere dezvoltat în parteneriat cu Hasselblad.

Designul elegant, specific seriei, și accentul pus pe experiența foto fac din acest model o opțiune interesantă pentru cei care caută echilibru între performanță și rafinament.

Realme GT 8 Pro este așteptat tot în noiembrie și promite un raport excelent între preț și performanță.

Ecranul QHD+ cu rată de refresh de 144 Hz, procesorul Snapdragon 8 Elite Gen 5 și colaborarea cu Ricoh GR Optics pentru sistemul de camere îl poziționează ca un „flagship killer” veritabil.

La finalul lunii noiembrie este așteptată lansarea modelului iQOO 15, un smartphone orientat către performanță și gaming. Dispozitivul va fi dotat cu același procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, însă va adăuga și un cip grafic dedicat (Q3) menit să optimizeze experiența de joc.

Bateria de 7.000 mAh și camerele triple de 50 MP completează pachetul unui telefon care se adresează utilizatorilor interesați de puterea brută și viteza de procesare.

Pe lângă aceste modele de top, se pregătesc și lansări în zona mid-range. Lava Agni 4, un model originar din India, ar putea ajunge și pe piețele internaționale, oferind o combinație solidă de performanță și preț accesibil.

În același timp, Nothing Phone 3a Lite promite o alternativă estetică și minimalistă, pentru cei care preferă designul original al companiei britanice, dar la un cost mai mic.