Într-un context în care atacurile cibernetice devin tot mai sofisticate, iar sistemele autonome tot mai interconectate, Medialine România subliniază că protejarea datelor critice a ajuns o provocare majoră pentru companii.

Potrivit specialiștilor, integrarea inteligenței artificiale în operațiunile de business nu mai reprezintă o noutate, ci un instrument indispensabil, schimbând fundamental modul în care organizațiile își asigură continuitatea operațională și își protejează informațiile sensibile.

Conform perspectivei Medialine România, evoluția rapidă a AI generează un nou tip de vulnerabilitate: riscul ca amenințarea să provină chiar din interiorul propriilor sisteme. Automatizările bazate pe AI pot lua decizii eronate, pot fi manipulate sau pot declanșa efecte neintenționate în infrastructuri IT complexe. Astfel, apare nevoia reevaluării modului în care companiile își gestionează strategiile de protecție și de recuperare a datelor.

Elena Radu a explicat în interviul acordat pentru Capital că modelul clasic de backup, considerat mult timp pilon central al securității datelor, devine insuficient în fața atacurilor moderne, în special în fața ransomware-ului alimentat de AI. În paradigma actuală, infractorii pot compromite sau distruge copiile de siguranță înainte ca organizația să identifice existența unei probleme.

„O să vă dau un exemplu foarte simplu pentru a înțelege acest proces. Să ne imaginăm backup-ul clasic ca pe o copie de siguranță într-un dulap. Ei bine, în era AI și ransomware, atacatorii intră în dulap și distrug copia înainte ca tu să afli că ai o problemă. Așadar, astăzi nu mai vorbim doar de a salva datele, ci de a le proteja de ștergere sau modificare intenționată. Este vital ca backup-ul modern să fie izolat complet de rețea (ca un „seif digital”), să fie imutabil, adică să nu poată fi șters nici măcar de administrator, să poată identifica dacă datele sunt deja compromise înainte să fie copiate. Altfel, un simplu backup clasic nu te va ajuta să te întorci la normal după o potențială situație de criză”, a explicat Elena Radu pentru Capital.

Din acest motiv, backup-ul modern trebuie să evolueze către un sistem complet izolat de rețea, asemănător unui „seif digital”, capabil să reziste ștergerii sau modificării intenționate. Imutabilitatea devine esențială: datele nu trebuie să poată fi alterate nici măcar de un administrator. În plus, soluțiile actuale trebuie să detecteze dacă informațiile sunt deja compromise înainte de a fi copiate, altfel revenirea la normal devine imposibilă după un incident.

„Prin separare și izolare. Companiile creează o copie a datelor într-un „Cyber Vault”, un seif digital separat de restul sistemelor. Este practic o soluție eficientă ce redefinește conceptul de siguranță digitală. În acest „seif”, nu există acces permanent, nu există conexiune directă la rețea și doar un număr limitat de persoane pot intra. Pe înțelesul tuturor, vorbim de diferența dintre a avea bani într-un sertar și a-i avea într-o cutie de valori în bancă. Chiar dacă co persoană din interior are intenții greșite sau contul cuiva este compromis, datele din seif rămân intacte”, a subliniat specialista.

Elena Radu subliniază că, pentru a preveni pierderea sau compromiterea datelor de către persoane din interior, companiile implementează structuri precum „Cyber Vault”-ul, un seif digital separat de sistemele operaționale, fără acces permanent și fără conexiune directă la rețea. Accesul la acest spațiu extrem de securizat este strict limitat. Chiar dacă o persoană din interior are intenții malițioase sau dacă un cont este compromis, datele păstrate în seiful digital rămân intacte, redefinind conceptul de siguranță digitală.

„Ne îndreptăm spre un model în care nu ne mai bazăm pe „să nu se întâmple”, ci pe „când se întâmplă, ne ridicăm repede.” Trendul global este așadar reziliența, nu doar protecția. Este nevoie de copii de siguranță izolate, în seif digital, de testarea periodică a recuperării (se fac simulări exact ca în aviație), de detectarea automată a anomaliilor cu AI și, foarte important, revenire rapidă la operațiuni. Securitatea datelor devine în ziua de azi o combinație între AI, oameni și plan de recuperare”, a mai spus Elena Radu.

Pe măsură ce sistemele autonome se dezvoltă, paradigma securității se schimbă de la prevenție absolută la capacitatea de a răspunde rapid atunci când incidentul are loc. Tendința globală se orientează către capacitatea de a menține funcționalitatea și de a reveni rapid la operațiuni normale.