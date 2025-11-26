Potrivit explicațiilor oferite de Elena Radu pentru Capital, integrarea AI în procesele companiilor nu mai reprezintă o noutate, ci a devenit un instrument indispensabil. Totuși, rapiditatea cu care aceste sisteme se extind aduce în prim-plan un tip nou de vulnerabilitate: riscul ca amenințările să provină chiar din interiorul sistemelor autonome utilizate de organizații.

În condițiile în care atacurile cibernetice devin din ce în ce mai sofisticate, iar infrastructurile IT sunt tot mai interconectate, mulți își pun întrebări esențiale legate de protejarea datelor critice atunci când potențiala sursă de risc se află în mecanismele automatizate ale companiei.

De asemenea, aceasta a subliniat că AI nu este doar un instrument de securitate, ci și un potențial vector de vulnerabilitate dacă este alimentată cu date false sau influențată prin mesaje care par inofensive. În astfel de situații, sistemele pot lua decizii greșite la scară largă, ceea ce înseamnă că un atacator nici măcar nu mai trebuie să compromită tehnic infrastructura, ci poate direcționa sistemul să acționeze în mod eronat.

Din acest motiv, utilizarea AI necesită reguli stricte, verificări permanente și limite bine definite de specialiști, deoarece viteza de procesare nu este însoțită de discernământ uman.

„AI este cu siguranță un tool foarte util, însă este important să fim conștienți că nu este doar un „bodyguard digital”, ci poate deveni și „poarta greșit lăsată deschisă”. Dacă sistemul este alimentat cu date false sau este manipulat prin mesaje aparent inofensive, poate lua decizii greșite la scară mare. Practic, un atacator nu mai trebuie să spargă sistemul, îi poate spune sistemului ce să facă. De aceea, AI are nevoie de reguli clare, verificări și limite impuse de oameni. AI lucrează rapid, dar nu are discernământ uman”, a explicat Elena Radu, Director Operațional Medialine România.

Specialista a subliniat și că impactul erorilor s-a schimbat radical în era AI. Înainte, greșelile umane afectau de obicei un fișier sau un server izolat. Acum, o singură decizie greșită generată de un sistem autonom poate perturba întreaga infrastructură în câteva secunde.

Apar astfel riscuri neîntâlnite anterior: posibilitatea ca AI să modifice sau să șteargă date critice fără conștientizarea consecințelor sau ca un atacator să o direcționeze să acționeze în numele său. Pe măsură ce AI este utilizată la scară tot mai mare, chiar și problemele minore se pot amplifica rapid, tocmai din cauza caracterului automatizat al proceselor.

„Înainte de era AI, dacă o persoană făcea o greșeală, de obicei afecta un fișier sau un server. Acum, o decizie greșită poate afecta toată infrastructura în numai câteva secunde. Iar acest lucru duce la apariția unor riscuri noi, cu care nu ne-am confruntat până acum. De exemplu, AI poate șterge sau modifica date critice fără să „știe” că face rău. Sau un atacator poate direcționa AI să facă acțiuni în numele său. În contextul utilizării inteligenței artificiale la scară tot mai mare, probleme mici devin mari foarte repede, pentru că sistemul acționează automat. Pe scurt, AI automatizează procese și este extrem de util din acest punct de vedere, însă poate automatiza și o greșeală”, a subliniat specialista.

În acest context, compania a lansat Cyber Vault, o soluție ce redefinește conceptul de siguranță digitală. Dacă până de curând accentul era pus pe prevenirea atacurilor externe, astăzi strategiile IT se concentrează pe reziliență, adică pe capacitatea sistemelor de a funcționa și de a se reface chiar și după incidente majore.

Potrivit Medialine România, soluția Cyber Vault este concepută ca un spațiu complet izolat, un „buncăr digital”, care păstrează copii imuabile ale datelor esențiale, inaccesibile chiar și în cazul compromiterii sistemelor interne. Prin designul său, Cyber Vault separă complet datele de mediul operațional, oferind un nivel de control imposibil de atins prin backup-urile tradiționale.