Exporturile de ovine, în centrul negocierilor cu Bruxelles-ul. ANSVSA încearcă să evite noi restricții

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunță că a transmis Comisiei Europene un set de argumente tehnice și epidemiologice prin care încearcă să obțină revizuirea restricțiilor care afectează exporturile de ovine din România. Instituția susține că măsurile trebuie adaptate situației reale din teren și să nu afecteze un sector considerat strategic pentru economia agricolă românească.

Potrivit instituției, demersurile actuale au ca obiectiv protejarea performanței economice a sectorului zootehnic și menținerea exporturilor către piețele externe.

Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a transmis că performanțele crescătorilor români de ovine reprezintă un argument important în discuțiile cu autoritățile europene. El a arătat că parteneriatele comerciale existente, inclusiv contractul cu Algeria care prevede livrarea a peste un milion de animale, demonstrează importanța acestui sector și necesitatea identificării unor soluții care să nu blocheze exporturile.

Potrivit acestuia, autoritățile române vor prezenta la Bruxelles toate datele științifice și epidemiologice disponibile pentru a demonstra siguranța efectivelor de animale și pentru a obține o reevaluare a restricțiilor aflate în discuție.

„Referitor la perspectivele de restricționare analizate la nivelul DG SANTE, ANSVSA precizează că demersurile actuale vizează menținerea performanței economice a sectorului zootehnic românesc. Performanța istorică a crescătorilor noștri de ovine, demonstrată prin parteneriate de anvergură precum cel cu Algeria – ce prevede livrarea a peste 1 milion de animale, reprezintă un argument esențial în dialogul nostru cu Comisia Europeană pentru identificarea unor soluții proporționale, care să nu afecteze exporturile strategice. Suntem pe deplin angajați în sprijinirea crescătorilor noștri de ovine și în protejarea sectorului zootehnic românesc. Vom prezenta partenerilor de la Bruxelles toate datele științifice și epidemiologice necesare pentru a demonstra siguranța produselor noastre și pentru a obține o revizuire rapidă a restricțiilor actuale, facilitând astfel reluarea exporturilor”, a declarat Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA.

ANSVSA susține că datele oficiale arată absența unor legături epidemiologice între România și zonele unde au fost raportate focare recente de boală, inclusiv în Albania.

Instituția precizează că România nu a efectuat exporturi de ovine către regiunile afectate, ceea ce elimină riscul unei propagări a bolii din sursă românească.

Un alt argument prezentat Comisiei Europene se referă la focarul de Pestă a Micilor Rumegătoare identificat în județul Mureș în data de 8 iunie. Potrivit ANSVSA, focarul a fost izolat imediat prin măsuri stricte de carantină și control, iar evoluția acestuia este monitorizată permanent.

Autoritatea consideră că această situație justifică aplicarea unor măsuri regionalizate și nu introducerea unor restricții extinse la nivelul întregii țări.

În paralel, ANSVSA analizează fundamentarea tehnică a eventualelor măsuri comerciale propuse la nivel european și susține că deciziile trebuie să fie bazate exclusiv pe criterii științifice și epidemiologice.

Instituția anunță că va intensifica verificările în teren pentru eliminarea oricăror situații care pot afecta credibilitatea sectorului.

ANSVSA face apel la crescători și operatori economici să respecte obligațiile privind declararea mișcărilor de animale și avertizează că transporturile neconforme pot afecta negocierile cu autoritățile europene.

În colaborare cu Poliția Română, inspectorii veterinari vor desfășura controale suplimentare în trafic la nivel național. Operatorii care încalcă legislația riscă sancțiuni, inclusiv suspendarea activității.

Conducerea ANSVSA precizează că menține un dialog permanent atât cu asociațiile de crescători, cât și cu autoritățile din statele partenere.

Printre priorități se află și menținerea relațiilor comerciale cu Algeria, una dintre cele mai importante piețe pentru exporturile românești de ovine. Instituția urmărește să ofere toate garanțiile necesare privind siguranța sanitar-veterinară a efectivelor și să asigure continuitatea contractelor comerciale deja încheiate.