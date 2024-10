Pe parcursul serii, invitații au fost implicații în discuții care mai de care mai interesante, despre inovație și tehnologie, programul fiind urmat de punctul culminant al serii, și anume ceremonia de decernare a premiilor.

Astfel, au fost evidențiate eforturile vizionarilor ce influențează viitorul acestei țări și inspiră o întreagă comunitate. Un moment aparte a fost dedicat tehnologiei și inteligenței artificiale, ilustrând modul în care inovațiile actuale pot redefini lumea în care trăim.

În cadrul Galei, s-au acordat premii tinerilor cu un potențial uriaș, acestea fiind dăruite de către profesioniștii care au încredere că noua generație poate schimba lumea. Unul dintre aceștia este Mădălin Mihailovici, CEO Veolia România.

El a fost prezent pe scena Operei Naționale din București pentru a înmâna premiul unui grup de tineri, studenți ai Universității Politehnica, ce au construit o rachetă impresionantă. Astfel, premiul „Arhitecții viitorului” a mers către ei.

Racheta a fost lansată de către acești tineri geniali în data de 5 iulie 2022, fiind cea mai puternică rachetă din sud-estul Europei.

Următorul premiul acordat a fost „Ștafeta Inovației”, oferit unui grup de șase liceeni. Aceștia au reușit să dezvolte un mod de alertare a asistentelor în cazul pacienţilor a căror stare s-a deteriorat brusc.

Cei de la Lebăda Luxury Resort & Spa au stat în spate și au sprijinit tinerii pentru a putea să-și ducă proiectul la bun sfârșit.

„Noi am hotărât să sprijinim mai departe un alt proiect care înseamnă mult și ne oferă o speranță că îngrijirea sănătății noastre este acum mai eficientă și mai rapidă”, a declarat Adina Merișanu, reprezentant Lebăda Luxury Resort & Spa pe scena Operei Naționale.

Premiul pentru categoria „Liderii de Mâine” a fost acordat echipei de olimpici la chimie de la Colegiul Național Sfântul Sava. Valer Hancaș, director de comunicare Kaufland România a urcat pe scenă, ținând un mic discurs înainte de premierea tinerilor liceeni.

„Da, avem nevoie de această chimie între schimbul de generații. Pe această scenă am ales să premiez cutezanța, îndrăzneala, posibilitatea de a visa, de a fi implicat.”

La Gala RO 3.0 a fost premiată și o tânără remarcabilă de 17 ani, primind premiu în categoria „generația Excelenței”. Aceasta își dedică bună parte din timp pasiunii sale pentru microbiologie și cercetare.

Livia Stan, Policy and Market Access Director la MSD România, a subliniat importanța inovației: „Noi reprezentăm trecutul. Un trecut de 130 de ani, un trecut în care inovația a fost principala noastră preocupare. Suntem cei care am lansat primele vaccinuri împotriva rujeolei și oreionului, împotriva virusului HPV. Am adus în România primele terapii inovative, imunoterapiile, care vindecă cancerul. Ne dorim să susținem viitorul în inovare.”