Luni, în județele Dolj și Mehedinți, circulația camioanelor cu masa totală autorizată peste 7,5 tone va fi interzisă pe toate sectoarele de drumuri naționale și drumuri expres.

Restricția va fi valabilă în intervalul orar 12:00 – 20:00, pentru a proteja infrastructura rutieră și siguranța participanților la trafic. Decizia survine ca urmare a avertizării cod roșu de caniculă, emisă de Administrația Națională de Meteorologie.

Inspectoratul General al Poliției Române, prin Centrul Infotrafic, a anunțat că această măsură este menită să limiteze traficul greu în condiții meteorologice periculoase. În acest interval, autovehiculele mari nu vor avea acces pe principalele artere de circulație din cele două județe.

Există categorii de transporturi exceptate de la restricțiile impuse. Acestea includ transporturile de persoane, de animale vii și de produse perisabile de origine animală sau vegetală. Totodată, sunt permise vehiculele implicate în intervenții de urgență, militare, transporturile funerare și poștale, precum și cele pentru distribuția carburanților sau a echipamentelor de prim ajutor.

Mai sunt exceptate și transporturile cu mărfuri sub control de temperatură, vehiculele destinate tractării autovehiculelor avariate sau cele implicate în distribuirea apei și hranei în zone afectate. Lista completă de excepții este menționată de autorități, pentru a nu afecta activitățile esențiale pe durata caniculei.

Pe fondul caniculei, polițiștii rutieri au emis o serie de recomandări pentru conducătorii auto. Aceștia trebuie să verifice presiunea pneurilor și să se asigure că sistemele de climatizare funcționează corespunzător înainte de a pleca la drum. Temperatura ridicată din habitaclu poate accentua oboseala și poate reduce capacitatea de reacție.

Reflexiile solare puternice pot afecta vizibilitatea și pot complica percepția obstacolelor. Din acest motiv, autoritățile recomandă evitarea călătoriilor în orele cele mai calde, mai ales pentru persoanele cu probleme de sănătate. Dacă deplasarea este inevitabilă, prezența unui însoțitor este indicată pentru siguranță sporită.

Pentru traseele lungi, opririle regulate în spațiile de servicii sunt esențiale pentru odihnă și hidratare. De asemenea, poliția recomandă păstrarea unei distanțe corespunzătoare față de vehiculul din față și folosirea centurii de siguranță pe tot parcursul călătoriei.

Șoferii sunt sfătuiți să manifeste calm și respect în trafic, avertizează polițiștii rutieri: