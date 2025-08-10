Compania elvețiană Pilatus, cunoscută pentru fabricarea aeronavelor PC-12 și PC-24, a anunțat că va întrerupe temporar livrările acestor modele către Statele Unite. Decizia vine în urma introducerii unor noi tarife vamale de către autoritățile americane, ceea ce a creat, potrivit companiei, ”un dezavantaj competitiv semnificativ”. Anunțul a fost făcut vineri și a fost preluat de agenția de presă Reuters.

Statele Unite reprezintă o piață majoră pentru Pilatus, contribuind cu aproximativ 40% la producția anuală totală de aeronave PC-12 și PC-24. Cu sediul central în Stans, o localitate din centrul Elveției, compania se confruntă acum cu efectele unor măsuri comerciale restrictive impuse de administrația americană. Joi, președintele Donald Trump a introdus tarife de 39% pentru produsele de origine elvețiană, o mișcare considerată de autoritățile elvețiene drept un ”șoc economic”.

Guvernul din Elveția a transmis că încearcă să poarte discuții cu partea americană pentru a diminua impactul acestor bariere comerciale. În același timp, economiștii atrag atenția asupra riscurilor generate de aceste politici, inclusiv pierderea de locuri de muncă, întrucât firmele elvețiene ar putea deveni necompetitive pe piața americană.

Pilatus a precizat că ”costurile suplimentare masive” cauzate de noile taxe vamale, alături de dificultatea de a concura cu producătorii din SUA și Europa, au dus la nesiguranță în rândul clienților. Drept urmare, compania analizează opțiunea de a redirecționa aeronavele către alte piețe internaționale. În plus, Pilatus intenționează să accelereze planurile de extindere a capacității de producție în Statele Unite, prin dezvoltarea unei facilități de asamblare în Sarasota, Florida.

Pentru a atenua efectele economice ale deciziei, compania susține că va face tot posibilul pentru a proteja cele aproximativ 3.000 de locuri de muncă existente. Printre măsurile analizate se numără reducerea temporară a timpului de lucru și o posibilă ajustare treptată a personalului prin metode naturale, precum pensionarea sau fluctuația voluntară.