Guvernul României a decis acordarea unui sprijin financiar de 3,9 miliarde de lei pentru Complexul Energetic Valea Jiului, ca parte a unui plan de închidere a minelor de huilă necompetitive. Fondurile vor fi utilizate între 2025 și 2032 pentru securizarea exploatărilor miniere Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan.

Autoritățile subliniază că banii vor fi folosiți strict pentru acest scop, iar procesul va fi monitorizat îndeaproape. Decizia a fost aprobată de Comisia Europeană și face parte dintr-un efort mai larg de tranziție energetică și restructurare a industriei miniere din România.

Guvernul României a aprobat joi, 13 martie, o ordonanță de urgență prin care Complexul Energetic Valea Jiului S.A. primește un ajutor de stat semnificativ.

Acesta are ca scop principal închiderea minelor necompetitive din regiune. Finanțarea totală se ridică la 3,9 miliarde de lei și va fi utilizată pentru punerea în siguranță a patru unități miniere: Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a explicat că acest sprijin financiar vine după un proces complex de reorganizare a fostului Complex Energetic Hunedoara.

„În Valea Jiului am trecut de la o companie care era în faliment, Complexul Energetic Hunedoara, am realizat o dare în plată foarte complicată pe o nouă companie, Complex Energetic Valea Jiului, după care am început un amplu proces de negociere cu Comisia Europeană pentru aprobarea unui ajutor de stat”, a declarat oficialul.