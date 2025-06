Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București a decis să modifice sistemul de finanțare a studiilor pentru studenți, într-un efort de a reduce presiunea și tensiunile generate de vechea metodă.

Prorectorul Valentina Uivarosi a detaliat noile reguli care reglementează modul în care studenții plătesc taxa anuală și criteriile pentru menținerea locului la buget.

Până în prezent, accesul la locurile finanțate de stat era reanalizat anual în funcție de media generală a fiecărui student, ceea ce crea un mediu extrem de competitiv și stresant.

În schimb, din anul precedent, universitatea a optat pentru o abordare mai stabilă: studenții care au fost admiși inițial cu finanțare de la buget și care promovează toate examenele rămân în continuare la buget fără a mai fi supuși reclasificărilor anuale.

Cei care învață pe bază de taxă pot accesa locuri bugetate doar dacă acestea devin disponibile sau dacă participă la un nou examen de admitere.

”Una dintre măsurile care credem că au fost bune la nivelul universităţii a fost faptul că, începând de anul trecut, am schimbat puţin modalitatea de finanţare a studiilor, în sensul că dacă până anul trecut aveam un sistem foarte competitiv în care în fiecare an se făcea o clasificare generală a studenţilor în funcţie de media ponderată, iar locurile de la buget se ocupau în fiecare an în funcţie de această medie, practic era o reclasificare anuală, de anul trecut am eliminat acest sistem, adică un student care intră la buget, în condiţiile în care el este integralist, îşi promovează toate examenele, rămâne la buget, iar un student de la taxă îşi poate schimba forma de finanţare doar dacă se eliberează locuri de la buget în anul respectiv sau dacă susţine din nou examen de admitere”, a declarat, luni seară, la Medika Tv, Valentina Uivarosi, prorector la Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) ”Carol Davila” Bucureşti.