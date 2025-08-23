Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, a semnalat o intensificare a campaniilor de dezinformare în spațiul public, campanii care, în opinia sa, urmăresc discreditarea relației dintre România și Statele Unite. El a vorbit despre o strategie coerentă menită să submineze parteneriatul strategic româno-american și să genereze neîncredere în instituțiile statului, mai ales prin subiecte sensibile precum presupusa anulare a alegerilor prezidențiale.

„În ultimele zile, propaganda dezinformării politice a inundat spațiul public cu narațiuni toxice privind relația României cu Statele Unite”, a subliniat Stroe, explicând că aceste narațiuni servesc unor interese care nu sunt ale României.

El a identificat trei direcții clare: decredibilizarea parteneriatului cu SUA, inflamarea emoțiilor anti-americane în rândul opiniei publice și exploatarea temei alegerilor pentru a slăbi încrederea în stat.

Stroe a respins, de asemenea, o serie de informații vehiculate recent, cum ar fi presupusa „convocare” a ambasadorului român la Washington pentru a fi „tras de urechi” în legătură cu alegerile — un episod care, potrivit Ambasadei, ar fi fost, de fapt, o întâlnire solicitată de partea română și parte a dialogului diplomatic uzual.

„Când vezi aceste narațiuni, nu e greu să înțelegi cine are interesul să speculeze astfel de evenimente”, a spus el, sugerând că promovarea acestor teme favorizează agenda Moscovei, nu interesul național. „Doar cei care NU joacă în echipa României… lucrează pentru agenda Rusiei”, a avertizat Stroe.

Afirmațiile lui Ionuț Stroe vin pe fondul unei reacții oficiale din partea Ministerului Afacerilor Externe, care a intervenit joi seară după ce în spațiul public au apărut informații considerate incorecte și manipulative legate de relația bilaterală dintre România și Statele Unite. MAE a subliniat că dialogul dintre cele două țări este unul constant și consolidat, inclusiv pe tema integrării României în Programul Visa Waiver, un pas important în cooperarea bilaterală.

În comunicatul său, ministerul a precizat clar: „Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat și alte instituții federale SUA, în vederea avansării proiectelor comune de consolidare a Parteneriatului Strategic. Contrar celor vehiculate în postări online virale și în articole tendențioase, întâlnirea semnalată, cu subsecretarul de stat pentru afaceri politice din cadrul Departamentului de Stat, face parte din acest dialog regulat și a fost solicitată de Ambasadă.”

Astfel, MAE respinge categoric interpretările distorsionate care au apărut în mediul online, reafirmând că între România și Statele Unite există o colaborare solidă și un angajament comun pentru întărirea parteneriatului strategic.