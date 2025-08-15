Pro TV și platforma Voyo pregătesc lansarea celui de-al zecelea sezon MasterChef România, o ediție aniversară care promite să combine spectacolul culinar cu emoția confruntărilor decisive. Chefii Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, alături de prezentatoarea Gina Pistol, revin în fața publicului cu probe mai intense și reguli proaspăt introduse.

Cea mai importantă schimbare poartă numele „Camera Încinsă” un spațiu special dedicat concurenților aflați la limita eliminării. Cei care, în etapa audițiilor, nu primesc un “DA” hotărât, dar nici un refuz categoric, vor ajunge aici pentru a se pregăti sub îndrumarea unui personaj-surpriză, descris de producători drept „drăcușorul” competiției.

De aici, drumul lor merge direct către „duelul ultimului șorț”. Concurenții vor găti același preparat, impus fie de ei, fie de mentorul Camerei Încinse, fără să știe dacă alegerea le va juca în favoare sau împotrivă. Preparatele vor fi degustate pe nevăzute, iar doar câștigătorul duelului va păși în bucătăria MasterChef.

După audiții și Bootcamp, 24 de pasionați de gastronomie se vor confrunta pentru marele premiu de 75.000 de euro și titlul de MasterChef România 2025. În plus, șorțul de aur – avantajul strategic introdus în sezoanele recente – rămâne în joc, oferind unui concurent acces direct în etapa principală, ocolind Bootcamp-ul, potrivit Pagina de Media.

Sezonul 10 se anunță un test nu doar al talentului culinar, ci și al rezistenței psihice, promițând un spectacol cu temperaturi – la propriu și la figurat – ridicate.

Pro TV a dat oficial startul filmărilor pentru cel de-al 10-lea sezon al emisiunii „MasterChef România” în luna mai, readucându-i în faţa telespectatorilor pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu şi Cătălin Scărlătescu. Cei trei chefi, reveniţi în format după o pauză de un deceniu, gătesc din nou sub lumina reflectoarelor, dar într-un decor complet transformat.

Noul platou de filmare poartă amprenta unui design modern, dominat de tonuri calde de roşu şi portocaliu, cu elemente arhitecturale contemporane care promit să ofere un spectacol vizual pe măsura competiţiei culinare.

Revenirea celor trei juraţi la Pro TV marchează o nouă etapă după ce, în perioada 2012–2014, au jurizat primele trei sezoane „MasterChef”. În septembrie 2024, aceştia au debutat deja în sezonul nouă, continuând acum cu o ediţie aniversară, dedicată pasionaţilor de gastronomie.

Pe lângă prezenţa în emisiunea de pe TV, Bontea, Dumitrescu şi Scărlătescu pot fi urmăriţi şi în proiectul online „Pe drumul gustului”, disponibil exclusiv pe platforma Voyo, unde călătoresc prin România şi peste hotare pentru a descoperi reţete şi ingrediente surprinzătoare.

Revenirea lor vine în contextul controverselor din 2023, când Antena Group a anunţat înlocuirea celor trei, după ce aceştia ar fi invocat epuizarea şi au refuzat să mai filmeze. Decizia a fost urmată de acţiuni în instanţă deschise împotriva fiecăruia dintre ei.

Sezonul 10 „MasterChef România” promite nu doar o competiţie culinară acerbă, ci şi o experienţă vizuală şi emoţională nouă, într-un decor spectaculos şi cu poveşti care vor ridica temperatura în platou.